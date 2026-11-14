کد خبر: 1390331
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

لغو بیش از ۲۵۰۰ پرواز در آمریکا در روز شنبه

ف بیش از ۲۵۰۰ پرواز در آمریکا روز شنبه لغو شد و شرکت‌های هواپیمایی همچنان در تلاش‌ هستند پیامدهای توقف سراسری پروازها را برطرف کنند.

جوان آنلاین: شرکت‌های هواپیمایی آمریکا در تلاش‌ هستند اختلال‌های ناشی از طولانی‌ترین توقف سراسری پروازها در ۲۵ سال گذشته را برطرف کنند؛ توقفی که موجب سرگردانی مسافران و تغییر برنامه سفر تیم‌های ورزشی حرفه‌ای و دانشگاهی شد.

مقام‌های دولت دونالد ترامپ اعلام کردند اضافه شدن فناوری‌های جدید به سامانه کنترل ترافیک هوایی، تجهیزات قدیمی این سامانه را تحت فشار قرار داده و موجب اختلال‌های مقطعی در ارتباطات و رادار شده است. این مشکل به توقف بیش از چهار ساعته پروازها انجامید.

پس از لغو محدودیت‌ها در حدود ساعت ۲۰:۱۵ جمعه به وقت شرق آمریکا، شمار محدودی از پروازهای داخلی انجام شد؛ با این حال، مقام‌ها هشدار دادند پیامدهای این اختلال ممکن است چند روز ادامه داشته باشد.

بر اساس آمار وب‌سایت فلایت‌اِویر، بیش از ۲۵۰۰ پرواز در آمریکا روز شنبه لغو و صدها پرواز دیگر با تأخیر مواجه شد.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا کمبود بودجه برای نوسازی فناوری‌های کنترل ترافیک هوایی را ناشی از عملکرد کنگره دانست و هشدار داد که احتمال بروز اختلال‌های بیشتری وجود دارد.

وی تأکید کرد مشکل اخیر به سامانه جدید مبتنی بر هوش مصنوعی ارتباطی نداشته و تجهیزات قدیمی عامل بروز اختلال بوده‌اند.

دولت آمریکا پیش‌تر با اختصاص ۱۲.۵ میلیارد دلار، روند جایگزینی هزاران کیلومتر سیم مسی با خطوط فیبر نوری و ارتقای صدها سامانه رادیویی را آغاز کرده بود. دافی و کاخ سفید برای تکمیل این طرح خواستار اختصاص ۳۰ میلیارد دلار دیگر شده‌اند.

به گفته کارشناسان هوانوردی، گستردگی این اختلال در سطح این کشور موجب شد کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی نتوانند به‌طور قابل اعتماد با خلبانان ارتباط برقرار کنند و در نتیجه، توقف پروازها برای جلوگیری از به خطر افتادن ایمنی ضروری شد.

برچسب ها: آمریکا ، پرواز ، هواپیما
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