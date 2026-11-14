شنبه ریزشی برای بورس

جوان آنلاین: بورس تهران در معاملات امروز (شنبه)، هفته را با افت قابل توجه شاخص‌ها آغاز کرد و شاخص کل با کاهش ۷۳ هزار و ۲۶۸ واحدی به رقم هشت میلیون و ۳۵۴ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز که وضعیت عمومی‌تری از عملکرد نمادهای بازار را نشان می‌دهد، امروز 3341 واحد کاهش یافت و در سطح دو میلیون و ۳۵۳ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، هم‌زمانی افت شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که فشار نزولی معاملات تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش دیگری از سهام بازار نیز روز منفی را پشت سر گذاشته‌اند.

ارزش معاملات بورس تهران در جریان دادوستدهای امروز به ۴۷.۸ همت رسید و تعداد معاملات نیز از یک میلیون فقره عبور کرد. ثبت این حجم از معاملات در کنار افت قابل توجه شاخص‌ها می‌تواند بیانگر افزایش تحرک معامله‌گران در شرایط غلبه عرضه بر تقاضا باشد.

در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، وغدیر، تاصیکو و شپنا از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران بودند.

در سوی دیگر بازار سرمایه نیز فرابورس ایران هم‌راستا با بورس تهران روندی نزولی داشت.

شاخص کل فرابورس با افت ۵۲۷ واحدی به سطح ۷۰ هزار و ۳۰۵ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس در روز شنبه به ۶۳۵ هزار و ۷۱ فقره رسید و نمادهای آریا، کگهر، مارون، فزر، شرانل، ومپنا و نیشکر از نمادهای اثرگذار بر شاخص کل این بازار بودند.

در مجموع، آغاز هفته با افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس نشان‌دهنده فضای منفی حاکم بر معاملات بازار سهام است؛ هرچند ارزش معاملات قابل توجه بورس تهران از تداوم فعالیت معامله‌گران حکایت دارد، اما کاهش شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که در معاملات امروز، عرضه سهام بر تقاضا غلبه داشته است. تداوم یا تغییر این روند در روزهای آینده می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت انتظارات سرمایه‌گذاران و میزان تمایل آنها به بازگشت به بازار سهام ارائه دهد.