کد خبر: 1390327
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
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تعطیلی ۲۱ ایستگاه مترو پاریس در آستانه اعتراضات

ف در پی درخواست پلیس پاریس، ۲۱ ایستگاه مترو این شهر امروز به‌طور موقت تعطیل می‌شوند.

جوان آنلاین: تعطیلی ۲۱ ایستگاه مترو در پاریس، خطوط مختلف این شبکه حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پلیس پاریس برای کنترل تجمعات و آنچه تأمین امنیت خوانده، از شرکت حمل‌ونقل عمومی این شهر خواسته است ۲۱ ایستگاه مترو را به‌طور موقت تعطیل کند. این محدودیت‌ها علاوه بر مسیر راهپیمایی، مناطق اطراف شانزه‌لیزه، میدان کنکورد و ساختمان‌های دولتی را نیز دربر می‌گیرد.

ایستگاه‌های شاتله و لِ آل از ساعت ۱۰ صبح تعطیل شده‌اند. همچنین ایستگاه‌های نزدیک به خیابان شانزه‌لیزه، از جمله ایستگاه شارل دوگل ـ اتوال، از ساعت ۱۱ صبح تعطیل هستند.

ایستگاه‌های واقع در مسیر حرکت راهپیمایی از ایستگاه فیل دو کَلْوِر تا رویی ـ دیدرو نیز مشمول این تعطیلی‌ها هستند.

تعطیلی گسترده ایستگاه‌های مترو پاریس در روز شنبه، در پی برگزاری چند تجمع و راهپیمایی اعتراضی در این شهر انجام شده است. این روز پنجمین شنبه پیاپی از اعتراض‌ها علیه افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی در فرانسه است که گروه‌هایی از معترضان از جمله فعالان جنبش جلیقه‌زردها، دانش‌آموزان و دانشجویان در آن مشارکت دارند.

برچسب ها: پاریس ، اعتراضات ، فرانسه
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