کد خبر: 1390326
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت ۲ فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

ف  منابع خبری از شهادت ۲ فلسطینی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع فلسطینی اعلام کردند که بر اثر حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی ها در نزدیکی میدان «ابو شرخ» در غزه، دو فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین بیان کردند که خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به سمت مناطق شمال‌ شرقی اردوگاه «البریج» در مرکز نوار غزه تیراندازی کردند.

همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی در جنوب خان‌یونس را گلوله‌ باران کرد.

در شمال غزه نیز بر اثر گلوله ‌باران رژیم صهیونیستی در نزدیکی میدان «ابو شرخ»، شماری از فلسطینی ها زخمی شدند.

فلچر: ۱٫۴ میلیون نفر در غزه با خطر گرسنگی روبه‌رو هستند؛ ۱۵۰ هزار چادر پشت مرزها مانده است

تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، هشدار داد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، معادل حدود دو سوم جمعیت غزه، با خطر بحران گرسنگی مواجه‌اند؛ در حالی که ۱۵۰ هزار چادر خانوادگی آماده ارسال، همچنان خارج از این منطقه منتظر ورود است.

فلچر در گفتگو با الجزیره خواستار بازگشایی فوری تمامی گذرگاه‌ها و اجرای کامل برنامه امدادرسانی زمستانی شد.

او تاکید کرد نباید شرایط جوی زندگی مردم را ویران کند، در حالی که اقلام ضروری تنها چند کیلومتر دورتر آماده توزیع است.

این مقام سازمان ملل گفت: امدادرسانان در هفته گذشته برای ۱۰ هزار کودک لباس زمستانی و پتوهای حرارتی فراهم کرده و ۵۰ هزار کیسه شن وارد غزه کرده‌اند، اما حجم این کمک‌ها پاسخ‌گوی نیازها نیست.

او همچنین خواستار فراهم‌ شدن امکان فعالیت شرکای امدادی، از جمله شورای نروژی پناهندگان شد و تاکید کرد رساندن کمک‌ها نباید به انتظار برای تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی گره بخورد.

به گفته فلچر، برنامه و تجهیزات آماده است و آنچه نیاز است، رفع موانع، تأمین منابع مالی و اقدام فوری برای حفاظت از مردم غزه در برابر گرسنگی و سرمای زمستان است.

برچسب ها: حمله پهپادی ، اسرائیل ، جنگ غزه
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