جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در کتاب خاطرات تازه خود، بنیامین نتانیاهو را به نقض مکرر وعده‌هایش درباره کاهش آسیب به غیرنظامیان در غزه و ترجیح بقای سیاسی خود بر منافع بلندمدت رژیم صهیونیستی متهم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان)، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در بخش‌هایی از کتاب «به من قول بده، آمریکا» که جمعه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) منتشر شد، درباره بنیامین نتانیاهو نوشته است: «بی‌بی هیچ ابایی نداشت وعده‌هایی بدهد که نه توانایی و نه قصد اجرای آن‌ را داشت.»

بایدن نوشته است که بارها در گفت‌وگوهای خصوصی با نتانیاهو، بر ضرورت کاهش رنج غیرنظامیان فلسطینی تأکید کرده، اما پس از هر بار وعده دادن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حمله دیگری با تلفات غیرنظامی رخ داده است. به گفته رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، مقام‌های اسرائیلی هر بار توضیح یا بهانه‌ای ارائه می‌کردند، اما در عمل هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌شد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین گفته است نتانیاهو از پیامدهای افزایش شمار شهدای فلسطینی بر وجهه بین‌المللی رژیم صهیونیستی و حمایت افکار عمومی آمریکا آگاه بوده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت بایدن با وجود مشاهده نقض تعهدات، حمایت گسترده نظامی و دیپلماتیک خود از رژیم صهیونیستی را ادامه داد.

بر اساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، تا ماه اوت ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) بیش از ۵۰۰ پرواز و ۱۰۷ محموله دریایی حامل بیش از ۵۰ هزار تن مهمات و سامانه‌های تسلیحاتی از آمریکا به اسرائیل ارسال شده بود. این محموله‌ها، بر اساس اطلاعات منتشرشده تا ژوئن همان سال (خرداد)، شامل ۱۴ هزار بمب سنگین دو هزار پوندی، ۶ هزار و ۵۰۰ بمب ۵۰۰ پوندی، سه هزار موشک هوا به زمین هدایت‌شونده «هلفایر»، یک هزار بمب سنگرشکن و دو هزار و ۶۰۰ بمب کوچک هدایت‌شونده بود.

همچنین برآورد پژوهشگران دانشگاه براون نشان می‌دهد که آمریکا در فاصله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا آخر سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳)، حدود ۱۷.۹ میلیارد دلار کمک امنیتی برای عملیات نظامی اسرائیل تصویب کرده است؛ رقمی که از میزان کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به اسرائیل در هر یک از سال‌های گذشته بیشتر است.