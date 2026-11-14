کد خبر: 1390318
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراضات جدید در فرانسه علیه گرانی و در مخالفت با لایحه پلیس

فرانسه فرانسه روز شنبه شاهد دور تازه‌ای از اعتراضات علیه گرانی، نابرابری و لایحه جدید حمایت از نیروهای پلیس خواهد بود.

جوان آنلاین: فرانسه روز شنبه برای پنجمین هفته متوالی شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی خواهد بود؛ اعتراضاتی که طیف گسترده‌ای از مسائل از افزایش هزینه‌های زندگی تا مخالفت با لایحه جدید مربوط به اختیارات پلیس را در بر می‌گیرد.

این اعتراضات در پاریس و ده‌ها شهر دیگر برگزار می‌شود و جنبش جلیقه‌زردها، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کودکان در آن مشارکت دارند.

مخالفت با لایحه پلیس

یکی از محورهای اصلی اعتراضات، لایحه‌ای است که به نیروهای پلیس در صورت استفاده از سلاح، فرض برخورداری از حق دفاع مشروع می‌دهد. حامیان این طرح از جمله حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن معتقدند این قانون مانع متهم شدن خودکار مأموران به استفاده از زور نامتناسب می‌شود.

در مقابل، مخالفان می‌گویند این لایحه عملاً به پلیس «مجوز کشتن» می‌دهد و پاسخگو کردن نیروهای امنیتی در پرونده‌های خشونت پلیسی را دشوارتر می‌کند.

حقوق کودکان و ادامه اعتراضات

فعالان حقوق کودکان نیز خواستار حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت هستند.

بر اساس آمار مقام‌های فرانسوی، شنبه گذشته حدود ۱۴۶ هزار نفر در سراسر کشور تظاهرات کردند. با این حال، در اعتصاب سراسری پنجشنبه هفته گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند.

اتحادیه‌های کارگری نیز پس از رد افزایش ۰.۶ درصدی حداقل دستمزد از سوی دولت، این پیشنهاد را ناکافی دانسته و برای سه‌شنبه آینده فراخوان اعتصاب جدید صادر کرده‌اند.

برچسب ها: فرانسه‌ ، اعتراض ، اروچا
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