ترفند نتانیاهو برای ناکام گذاشتن تشکیل کابینه آیزنکوت

سرکردگان صهیونیست مخالف نتانیاهو نگرانند که وی از دوره انتقالی برای ازسرگیری تنشی جدید استفاده کند تا تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت را به بن بست بکشاند.

جوان آنلاین: سرکردگان مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی نگران این هستند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تل آویو را به ازسرگیری رویارویی نظامی با ایران سوق دهد تا از تشکیل کابینه جدید به ریاست گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار»، جلوگیری کند.

همچنین وب‌سایت «آکسیوس» روز جمعه به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که رومان گوفمن، رئیس موساد، در حال حاضر در واشنگتن حضور دارد. وی در این سفر با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار کرده و انتظار می‌رود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کند. وی همچنین احتمالا برای دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، به میامی سفر خواهد کرد.

این تحرکات در چارچوب تلاش‌های نتانیاهو برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با هدف ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران صورت می‌گیرد.

منابع سیاسی به المانیتور اعلام کردند که بلاتکلیفی سیاسی در سرزمین های اشغالی، در کنار ادامه تغییر و نوسان مواضع ترامپ درباره ایران، تنش‌ها را در میان اسرائیلی‌ها افزایش داده است که سه سال جنگ و نتایج نامشخص انتخابات ۲۷ اکتبر، آنان را فرسوده کرده است.

در تازه‌ترین تحولات این کشمکش سیاسی، نتانیاهو روز پنجشنبه با آیزنکوت دیدار کرد تا او را در جریان آنچه «تهدید» مستمر ایران خوانده می‌شود، قرار دهد. این دیدار پس از آن انجام شد که آیزنکوت و متحدانش درباره احتمال سوءاستفاده نتانیاهو از دوره انتقالی برای ازسرگیری جنگ علیه ایران هشدار داده بودند.

از ۲۸ اکتبر، آیزنکوت و متحد او، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، هشدارهای علنی صادر کرده و نامه‌هایی به گالی بهراو میارا، مشاور حقوقی دولت، ارسال کرده‌اند. آن‌ها در این نامه‌ها تأکید کرده‌اند که نتانیاهو در جایگاه رئیس کابینه موقت، اختیار اتخاذ چنین تصمیم نظامی خطرناکی را ندارد.

این منبع در ادامه افزود که اعلام وضعیت اضطراری ملی می‌تواند بهانه‌ای در اختیار نتانیاهو قرار دهد تا با حمایت رقبای سیاسی خود نیز در قدرت باقی بماند.