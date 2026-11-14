کد خبر: 1390314
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
سیاست » اخبار کلی

عارف خطاب به مسئولان: درباره تصمیمات نهایی‌نشده بنزینی اظهارنظر نکنید

ق معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انضباط در اطلاع‌رسانی درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی، از مسئولان دولت خواست تا پیش از نهایی شدن تصمیمات، از اظهارنظر درباره آن‌ها خودداری کنند.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه تعیین سیاست‌های کلان گندم برای سال ۱۴۰۶، با اشاره به ضرورت وحدت رویه در اطلاع‌رسانی دولت درباره مسائل مهم و حساس جامعه، تأکید کرد: دولت سخنگوی مشخصی دارد و مواضع و تصمیمات رسمی آن از طریق خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست‌های رسانه‌ای اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به حساسیت موضوع بنزین و فرآورده‌های نفتی و انتظار مردم برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره تصمیمات این حوزه، اظهار کرد: تصمیمات دولت درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌شود.

عارف با تأکید بر ضرورت خودداری مسئولان از اظهارنظر درباره موضوعاتی که هنوز مراحل تصمیم‌گیری نهایی را طی نکرده‌اند، گفت: گاهی در حاشیه برخی جلسات، مسائلی مطرح می‌شود که الزاماً راهبرد و تصمیم دولت نیست.

وی خطاب به همکاران خود در دولت تأکید کرد: «تقاضای من از همکاران در دولت این است که حتی وقتی دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی قرار دارد، اما هنوز آن تصمیم نهایی نشده است، درباره آن صحبت نکنند.»

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به فرآیند بررسی پیشنهادها در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی افزود: تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، ممکن است تصمیمات کارگروه‌ها یا کمیته‌ها اصلاح شوند یا تغییر کنند؛ بنابراین نباید موضوعاتی را که هنوز قطعی نشده‌اند، به‌عنوان تصمیم رسمی دولت مطرح کرد.

عارف با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگ درباره موضوعات حساس اقتصادی، تصریح کرد: پس از نهایی شدن تصمیمات دولت درباره مسائلی مانند بنزین و فرآورده‌های نفتی، اطلاع‌رسانی از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود. اعلام مواضع رسمی دولت سازوکار مشخصی دارد و اظهاراتی که خارج از این چارچوب یا پیش از قطعی شدن تصمیمات مطرح می‌شوند، نباید به‌عنوان تصمیم نهایی دولت تلقی شوند.

وی بر ضرورت رعایت این سازوکار از سوی مسئولان تأکید کرد تا مردم اطلاعات مربوط به تصمیمات حساس دولت، به‌ویژه در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی، را از مراجع رسمی و پس از نهایی شدن دریافت کنند.

برچسب ها: بنزین ، طرح بنزینی ، عارف
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