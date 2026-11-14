«ایمان تاجیک» سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0637\u06cc \u062d\u06a9\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0637\u0627\u0626\u0628 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0645\u0633\u062a\u0636\u0639\u0641\u06cc\u0646\u060c \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u062f\u0648\u0645 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631 \u00ab\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9\u00bb \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0635\u0648\u0628 \u0634\u062f.\n\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u062a\u0627\u062c\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0648\u0639\u062f\u0647 \u0635\u0627\u062f\u0642 \u0633\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a.