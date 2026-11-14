فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های ملی و فراملی ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت روایتگری دقیق و جامع وقایع دفاع مقدس دوم و سوم گفت: ثبت و روایت حرفه‌ای این جنگ‌ها مانع تحریف تاریخ می‌شود و می‌تواند تجربه‌های ارزشمندی را در اختیار ملت ایران و نسل‌های آینده قرار دهد.

جوان آنلاین: دریادار «اصغر صالح‌اصفهانی» فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های ملی و فراملی ستاد کل نیرو‌های مسلح، از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

به گزارش دفاع پرس، دریادار صالح‌اصفهانی در جریان این بازدید، با تأکید بر ضرورت روایت دقیق و حرفه‌ای وقایع جنگ‌ها، اظهار داشت: جنگ‌ها تاریخ‌ساز هستند؛ لذا تاریخ جنگ‌ها نیز باید به‌درستی روایت شوند؛ چراکه اگر روایتگری به‌صورت حرفه‌ای، علمی و طبقه‌بندی‌شده انجام نشود، صحنه‌های مهم جنگ‌هایی همچون دفاع مقدس هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ممکن است، دچار انحراف و تحریف شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های نمایشگاه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: در این نمایشگاه چند مؤلفهٔ مهم در حوزهٔ روایتگری قابل مشاهده بود. نخست، رشادت و حضور به‌موقع روایتگران و مستندسازان در صحنه‌های جنگ بود که بلافاصله خود را به محل حوادث رساندند. مؤلفهٔ دوم، دقت نظر در روایت وقایع و مؤلفهٔ سوم، انجام کار علمی، فنی و غیرسیاسی در ثبت و مستندسازی این دو جنگ بود.

فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های ملی و فراملی ستاد کل نیرو‌های مسلح، جامعیت در روایتگری را از دیگر ویژگی‌های مهم این فعالیت‌ها دانست و تصریح کرد: روایت جنگ نباید تنها به یک بُعد از حوادث محدود شود؛ چراکه در این صورت، تصویری ناقص از واقعیت ارائه خواهد شد. روایتگری باید همهٔ اقشار و بخش‌های درگیر را در بر بگیرد و با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و ظرفیت‌های فناورانهٔ کشور و جهان انجام شود.

دریادار صالح‌اصفهانی ادامه داد: چنین روایت جامعی می‌تواند پیام مهمی برای ملت مقاوم ایران، ملت‌های مقاوم منطقه و حتی ملت‌های جهان داشته باشد. جنگ‌های دوم و سوم می‌توانند به نماد‌ها و تجربه‌هایی ارزشمند برای ملت‌هایی تبدیل شوند که در شرایط تحولات و دگرگونی‌های جهانی قرار دارند.

وی با اشاره به تصاویر و مستندات ارائه‌شده در نمایشگاه دربارهٔ حملات به مناطق غیرنظامی گفت: در تصاویر و کلیپ‌های پخش‌شده در این نمایشگاه، شاهد حملهٔ آمریکا به مناطق غیرنظامی بودیم؛ این در حالی است که مقام‌های آمریکایی مدعی بودند حملات آنها صرفاً مراکز و اهداف نظامی را در بر می‌گیرد. همچنین برخی مقام‌های این کشور با اظهاراتی گستاخانه، ایران را عامل بی‌ثباتی منطقه معرفی می‌کنند؛ در حالی که شواهد و مستندات، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.

فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های ملی و فراملی ستاد کل نیرو‌های مسلح با انتقاد از آنچه فریبکاری استکبار جهانی در عرصهٔ رسانه و تبلیغات خواند، بیان کرد: یکی از ویژگی‌های استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، فریبکاری با استفاده از واژه‌ها و صحنه‌سازی‌های رسانه‌ای است. آنها با بهره‌گیری از ظرفیت امپراتوری‌های رسانه‌ای تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند؛ در حالی که حمله به مردم بی‌دفاع و کودکانی که در مدارس مشغول تحصیل هستند، چهرهٔ واقعی این رویکرد را آشکار می‌کند.

وی با اشاره به تغییر نگاه افکار عمومی در آمریکا نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانهٔ این کشور گفت: به نظر می‌رسد امروز حتی بخشی از مردم آمریکا نیز بیش از گذشته نسبت به واقعیت‌های موجود آگاهی پیدا کرده‌اند و مواضع خود را آشکارتر بیان می‌کنند. این روند نشان می‌دهد که فریبکاری رسانه‌ای دیگر مانند گذشته نمی‌تواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

دریادار صالح‌اصفهانی در پایان با تأکید بر تداوم سیاست‌های استکباری آمریکا خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، در رویکرد‌های استکباری آمریکا تفاوتی میان جریان‌های سیاسی این کشور وجود ندارد و هر جریانی که در مسیر فریبکاری و سلطه‌طلبی حرکت کند، همان سیاست‌ها را دنبال خواهد کرد. با این حال، آگاهی روزافزون ملت‌ها از واقعیت‌ها می‌تواند به تقویت جبههٔ مقاومت و گسترش آن در سطح منطقه و جهان منجر شود.