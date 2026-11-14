روسیه: روستای تیرسیانکا آزاد شد؛ ۲۳۱ پهپاد اوکراینی ساقط شدند

جوان آنلاین: ، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور روستای تیرسیانکا در استان زاپوریژیا را آزاد کرده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، نیروهای اوکراینی در منطقه عملیات نظامی طی شبانه‌روز گذشته حدود یک‌هزار و ۸۵ نفر تلفات داشته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در همین مدت ۲۳۱ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک روسیه سرنگون کرده‌اند.

استان زاپوریژیا در جنوب اوکراین و از محورهای مهم درگیری میان مسکو و کی یف به شمار می‌رود. بخش‌هایی از این استان تحت کنترل روسیه قرار دارد و نیروهای دو طرف در محورهای مختلف آن برای پیشروی و تثبیت مواضع خود درگیر هستند.

در روزهای منتهی به ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای گروه «شرق» و تصرف چند منطقه در استان زاپوریژیا خبر داده بود؛ از جمله آزادسازی روستای واسیلکوویه در ۹ نوامبر و روستای ووسکرِسنکا در ۱۱ نوامبر. روستای تیرسیانکا نیز در همین محور عملیاتی قرار دارد و در گزارش‌های پیشین از آن به‌عنوان یکی از مناطق خط مقدم درگیری‌ها یاد شده است.