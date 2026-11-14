وزیر خارجه آمریکا به افزایش هزینه های زندگی در این کشور و نامحبوب بودن تجاوز به ایران اعتراف کرد.

جوان آنلاین: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی اعتراف کرد که مردم آمریکا در شرایط اقتصادی کنونی با مشکلاتی روبه رو هستند.

به گزارش مهر، وی گفت: باید بپذیریم که مردم با مشکلاتی روبه رو هستند و در این باره هیچ تردیدی وجود ندارد. وضعیت اقتصاد ما هیچ ارتباطی با بازار سهام ندارد. وضعیت واقعی اقتصاد مردم به این بستگی دارد که آیا پول کافی برای خرید و تامین نیازهایشان در اختیار دارند؟

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وضعیت بازار سهام به عنوان نشانه ای از عملکرد مطلوب اقتصاد این کشور اشاره می کند اما رأی دهندگانی که از افزایش هزینه ها خشمگین بودند با مقصر دانستن ترامپ به دلیل تعرفه های تجاری، جنگ با ایران و عمل نکردن به وعده انتخاباتی دو سال پیش او برای کاهش قیمت ها کنترل کنگره را به دموکرات ها واگذار کردند.

روبیو در ادامه سخنان خود مدعی شد که جنگ با ایران برای متوقف کردن تهدید دستیابی به سلاح هسته ای ضروری بوده است. با این حال وی اذعان کرد که این درگیری نامحبوب باعث افزایش قیمت بنزین برای مردم آمریکا و بالا رفتن سایر هزینه های مرتبط شده است.

روبیو همچنین به شدت علیه منتقدان سیاست های دولت ترامپ از جمله حملات مرگبار به قایق ها در آمریکای لاتین، ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور وقت ونزوئلا در ماه ژانویه و سیاست های سختگیرانه مهاجرتی موضع گرفت.

وزیر خارجه آمریکا همچنین سازمان ملل، دیوان کیفری بین المللی و نخبگان جهانی محکوم کرد و مدعی شد که آنها در پی تضعیف آمریکا هستند!