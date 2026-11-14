کد خبر: 1390309
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

شرکت‌های بیمه حاضر به پذیرش ریسک عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیستند

تنگه مدیر یک کارگزاری بیمه آمریکایی اعلام کرد هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه حاضر نیستند در شرایط کنونی خطرات عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را پوشش دهند.

جوان آنلاین: اسکار سیکالی، مدیرعامل گروه بیمه «ان‌اس‌آی» مستقر در آمریکا به الجزیره گفت هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه‌ای که این مجموعه با آنها همکاری می‌کند، در شرایط فعلی حاضر به پذیرش ریسک عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیستند.

به گزارش مهر، او با اشاره به توقف و بن‌بست کنونی در وضعیت تنگه هرمز هشدار داد که شرایط ممکن است در هر لحظه تشدید شود و تا زمان روشن شدن وضعیت، امکان دریافت پوشش بیمه‌ای برای عبور کشتی‌ها وجود ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های ایرانی گفته‌اند طی دو هفته گذشته بیش از ۱۲ کشتی به دلیل استفاده از مسیر غیرقانونی آسیب دیده‌اند؛ مسیری که اغلب به کریدور جنوبی تنگه هرمز اشاره دارد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، شرکت‌های بیمه ، آمریکا
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