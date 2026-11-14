کد خبر: 1390302
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

توقف تحقیقات درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان

ق دیوان کیفری بین المللی تحقیقات درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان را متوقف کرد.

جوان آنلاین: اسناد منتشر شده حاکی از آن است که قضات دیوان کیفری بین المللی تصمیم گرفته اند بخشی از تحقیقات دادستانی درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان را به صورت رسمی مختومه کرده و تمرکز تحقیقات را به اقدامات طالبان از سال ۲۰۲۱ محدود سازند.

بر اساس این گزارش، بهانه این اقدام عدم قدرت دادستان ها برای اثبات توانایی لازم در راستای انجام تحقیقات درباره اتهامات مطرح شده، بوده است.

این تصمیم در چارچوب اختلاف حقوقی ادامه دار میان دادستان ها و قضات درباره پرونده افغانستان اتخاذ شده است. این اختلافات پس از آن شکل گرفت که قضات در سال جاری تحقیقات را به دو مسیر جداگانه تقسیم کردند.

این اقدام همچنین پس از آن صورت می گیرد که آمریکا تحریم هایی را علیه دیوان کیفری بین المللی اعمال کرده است. واشنگتن به دلیل مخالفت با صدور حکم های بازداشت علیه سران رژیم صهیونیستی از سوی دیوان این تحریم ها را اعمال کرد.

برچسب ها: افغانستان ، امریکا ، جنایت
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