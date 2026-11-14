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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تجمع در لندن؛ حامیان فلسطین خواستار اقدام عملی علیه نسل‌کشی در غزه شدند

ق فعالان حامی فلسطین در لندن با تجمع مقابل وزارت خارجه انگلیس، خواستار توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی، اعمال تحریم علیه این رژیم و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند.

جوان آنلاین: خبرگزاری آناتولی در گزارشی نوشت: فعالان حامی فلسطین در لندن تجمع کردند و از دولت انگلیس خواستند در واکنش به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه اقدامات عملی و موثری انجام دهد و تحریم‌هایی علیه این رژیم اعمال کند.

تجمع‌کنندگان دیروز (جمعه) در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه انگلیس گرد هم آمدند و خواستار افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی برای رفع محدودیت‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند. این در حالی است که طی روزهای اخیر، ده‌ها هزار چادر محل اسکان آوارگان در این باریکه بر اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب زیر آب رفته است.

این خبرگزاری ادامه داد: تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، شعارهایی از جمله «عدالت می‌خواهیم، اقدام می‌خواهیم، تحریم کالاها و تحریم رژیم صهیونیستی را می‌خواهیم» و «از لندن تا فلسطین، اشغالگری جنایت است» سر دادند. آنها همچنین شعار «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» را تکرار کردند.

در جریان این تجمع، پیامی در اعتراض به نقش انگلیس در نسل‌کشی فلسطینیان و درخواست برای انجام تحقیقات در این زمینه، بر نمای ساختمان وزارت امور خارجه این کشور نقش بست.

در این پیام آمده بود: ما خواستار انجام تحقیقاتی جامع درباره همدستی انگلیس در نسل‌کشی فلسطینیان در غزه هستیم.

درخواست برای توقف کامل فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی

کریس ناینهام نایب‌رئیس ائتلاف توقف جنگ در سخنرانی خود در این تجمع تاکید کرد که اعتراض‌ها تا زمان رهایی فلسطینیان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه «تا این کابوس در غزه به پایان نرسد، به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد»، از دولت انگلیس خواست فروش هرگونه تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

ناینهام اظهار داشت که با گسترش مخالفت‌های جهانی با جنگ‌های رژیم صهیونیستی و قدرت‌های غربی، این بازیگران بیش از پیش در عرصه بین‌المللی منزوی شده‌اند.

وی همچنین جنگ‌های خاورمیانه را یکی از عوامل اصلی یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای یک رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

او گفت: اکنون ۶۰ درصد آمریکایی‌ها با اقدامات رژیم صهیونیستی در خاورمیانه مخالف هستند.

فران هیتکوت دبیرکل اتحادیه کارکنان خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس، نیز گفت فلسطینیان پس از سه سال جنگ و نسل‌کشی با فقر شدید و سیلاب دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: بار دیگر شاهد بوده‌ایم که دولت رژیم صهیونیستی مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه شده است.

او افزود: رژیم صهیونیستی از محروم کردن مردم از کمک‌های بشردوستانه به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند و این اقدام «ابزاری برای نسل‌کشی» است.

هیتکوت در ادامه تاکید کرد: پیام ما به دولت انگلیس کاملا روشن است. فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به‌طور کامل متوقف کنید و تحریم‌های موثری علیه این رژیم اعمال کنید.

وی ضمن استقبال از تحریم‌هایی که دولت جدید انگلیس در واکنش به «اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان» در کرانه باختری اعمال کرده است، تاکید کرد که این «کارزار وحشت‌آفرینی» صرفا به اقدامات افراد یا گروه‌های مسلح محدود نمی‌شود.

او گفت این اقدامات با حمایت و پشتیبانی دولت و ارتش رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، کمیسیون مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد ماه گذشته اعلام کرد نیروهای رژیم صهیونیستی به پیشروی در غزه ادامه داده و محدوده تحت کنترل خود را از ۵۳ درصد به دست‌کم ۶۰ درصد از مساحت این منطقه گسترش داده‌اند.

حملات هوایی این رژیم به سراسر غزه همچنان ادامه دارد و به گفته این کمیسیون، تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در امتداد خطوط پیشروی نیز دست‌کم ۱۹۶ فلسطینی، از جمله ۱۸ زن، ۳۲ پسر و ۱۱ دختر را به شهادت رسانده است.

برچسب ها: لندن ، فلسطین ، اسرائیل
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