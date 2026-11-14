رئیس‌جمهوری کوبا با هشدار درباره تکرار اظهارات مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی در حمایت از اقدام نظامی علیه این جزیره، تأکید کرد هاوانا برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی واشنگتن آمادگی دفاعی خود را تقویت می‌کند.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، روز جمعه به وقت محلی در جریان برگزاری «روز ملی دفاع» اعلام کرد کشورش عزم خود را برای مقابله با هرگونه تجاوز نظامی خارجی جزم کرده و در همین راستا، روند تقویت آمادگی‌های دفاعی را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کوبا هرگونه تلاش برای تجاوز نظامی به خاک خود را رد می‌کند، گفت: ما تصمیم گرفته‌ایم در برابر هرگونه تلاش برای تجاوز نظامی خارجی علیه کشورمان ایستادگی کنیم و به همین منظور در حال آماده‌سازی هستیم. کشور نیز هر روز، در چارچوب این نظام آمادگی دفاعی، قدرتمندتر می‌شود.

این اظهارات که از سوی تلویزیون دولتی کوبا بازتاب یافت، در شرایطی مطرح شد که دولت این کشور از زمان افزایش تنش‌ها با واشنگتن، هر جمعه برنامه‌های آمادگی نظامی را در سراسر جزیره و در قالب روز ملی دفاع برگزار می‌کند.

رئیس‌جمهوری کوبا که ریاست شورای دفاع ملی این کشور را نیز بر عهده دارد، با اشاره به مواضع اخیر مقام‌های آمریکایی اظهار داشت که طی هفته‌های گذشته، اظهارات مقام‌ها و سیاستمداران واشنگتن در تشویق و تأیید قصد خود برای تجاوز نظامی به کوبا بارها تکرار شده است.

دیاز کانل با تأکید بر اینکه کوبا «حق دارد در برابر تجاوز احتمالی از خود دفاع کند»، خاطرنشان کرد نظام آمادگی دفاعی این کشور «هر روز تقویت می‌شود». وی افزود این موضوع در رزمایش راهبردی «مونکادا» که هفته گذشته در سطح ملی برگزار شد، «به اثبات رسید».

هشدارها درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا در کوبا

رئیس‌جمهوری کوبا در بخش دیگری از اظهارات خود، با رد هرگونه تهدیدآمیز بودن سیاست‌های هاوانا برای سایر کشورها تصریح کرد که این کشور حوزه کارائیب «هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند و مورد تجاوز قرار نمی‌دهد».

وی افزود: کوبا کشوری صلح‌طلب است؛ کشوری که حتی در شرایط بسیار پیچیده‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، به دیگران همبستگی و کمک ارائه می‌کند. بنابراین، کوبا هیچ تهدیدی برای امنیت ملی هیچ کشوری در جهان محسوب نمی‌شود.

این مواضع در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گذشته در گفت‌وگو با شبکه سیلم نیوز چنل (Salem News Channel)، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مداخله نظامی ایالات متحده در کوبا، اعلام کرد که چنین گزینه‌ای را «مدنظر قرار خواهد داد».

ترامپ همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت خود در قبال هاوانا اظهار داشت که می‌خواهد پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری و ترک کاخ سفید در سال ۲۰۲۹، «مسئله کوبا را حل‌وفصل کند»؛ اظهاراتی که در چارچوب فشارهای مستمر واشنگتن برای وادار کردن دولت کوبا به پذیرش تغییرات سیاسی و اقتصادی در این جزیره مطرح شده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که کوبا «در اصل، مکان یا کشوری شکست‌خورده است» و مدعی شد که از حمایت گسترده جامعه آمریکایی‌های کوبایی‌تبار در ایالت فلوریدا برخوردار است.

ترامپ پیش‌تر نیز در اواخر اکتبر(آبان)، در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا و در کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، از «رسیدگی به مسئله کوبا» پس از جنگ علیه ایران سخن گفته بود.

از ماه ژانویه (دی- بهمن ۱۴۰۴) و پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا، دولت ایالات متحده فشارها بر دولت کوبا را با هدف واداشتن این کشور به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تشدید کرده است. واشنگتن در همین راستا، علاوه بر تشدید فشارهای سیاسی، محاصره نفتی و مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید را علیه این جزیره اعمال کرده است؛ اقداماتی که به تشدید بحران اقتصادی و انرژی در کوبا و افزایش تنش‌های لفظی میان مقام‌های هاوانا و واشنگتن انجامیده است.