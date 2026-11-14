کد خبر: 1390299
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

پاسخ هاوانا به تهدیدهای واشنگتن؛ آمادگی دفاعی کوبا تقویت می‌شود

65 رئیس‌جمهوری کوبا با هشدار درباره تکرار اظهارات مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی در حمایت از اقدام نظامی علیه این جزیره، تأکید کرد هاوانا برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی واشنگتن آمادگی دفاعی خود را تقویت می‌کند.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، روز جمعه به وقت محلی در جریان برگزاری «روز ملی دفاع» اعلام کرد کشورش عزم خود را برای مقابله با هرگونه تجاوز نظامی خارجی جزم کرده و در همین راستا، روند تقویت آمادگی‌های دفاعی را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کوبا هرگونه تلاش برای تجاوز نظامی به خاک خود را رد می‌کند، گفت: ما تصمیم گرفته‌ایم در برابر هرگونه تلاش برای تجاوز نظامی خارجی علیه کشورمان ایستادگی کنیم و به همین منظور در حال آماده‌سازی هستیم. کشور نیز هر روز، در چارچوب این نظام آمادگی دفاعی، قدرتمندتر می‌شود.

این اظهارات که از سوی تلویزیون دولتی کوبا بازتاب یافت، در شرایطی مطرح شد که دولت این کشور از زمان افزایش تنش‌ها با واشنگتن، هر جمعه برنامه‌های آمادگی نظامی را در سراسر جزیره و در قالب روز ملی دفاع برگزار می‌کند.

رئیس‌جمهوری کوبا که ریاست شورای دفاع ملی این کشور را نیز بر عهده دارد، با اشاره به مواضع اخیر مقام‌های آمریکایی اظهار داشت که طی هفته‌های گذشته، اظهارات مقام‌ها و سیاستمداران واشنگتن در تشویق و تأیید قصد خود برای تجاوز نظامی به کوبا بارها تکرار شده است.

دیاز کانل با تأکید بر اینکه کوبا «حق دارد در برابر تجاوز احتمالی از خود دفاع کند»، خاطرنشان کرد نظام آمادگی دفاعی این کشور «هر روز تقویت می‌شود». وی افزود این موضوع در رزمایش راهبردی «مونکادا» که هفته گذشته در سطح ملی برگزار شد، «به اثبات رسید».

هشدارها درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا در کوبا

رئیس‌جمهوری کوبا در بخش دیگری از اظهارات خود، با رد هرگونه تهدیدآمیز بودن سیاست‌های هاوانا برای سایر کشورها تصریح کرد که این کشور حوزه کارائیب «هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند و مورد تجاوز قرار نمی‌دهد».

وی افزود: کوبا کشوری صلح‌طلب است؛ کشوری که حتی در شرایط بسیار پیچیده‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، به دیگران همبستگی و کمک ارائه می‌کند. بنابراین، کوبا هیچ تهدیدی برای امنیت ملی هیچ کشوری در جهان محسوب نمی‌شود.

این مواضع در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گذشته در گفت‌وگو با شبکه سیلم نیوز چنل (Salem News Channel)، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مداخله نظامی ایالات متحده در کوبا، اعلام کرد که چنین گزینه‌ای را «مدنظر قرار خواهد داد».

ترامپ همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت خود در قبال هاوانا اظهار داشت که می‌خواهد پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری و ترک کاخ سفید در سال ۲۰۲۹، «مسئله کوبا را حل‌وفصل کند»؛ اظهاراتی که در چارچوب فشارهای مستمر واشنگتن برای وادار کردن دولت کوبا به پذیرش تغییرات سیاسی و اقتصادی در این جزیره مطرح شده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که کوبا «در اصل، مکان یا کشوری شکست‌خورده است» و مدعی شد که از حمایت گسترده جامعه آمریکایی‌های کوبایی‌تبار در ایالت فلوریدا برخوردار است.

ترامپ پیش‌تر نیز در اواخر اکتبر(آبان)، در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا و در کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، از «رسیدگی به مسئله کوبا» پس از جنگ علیه ایران سخن گفته بود.

از ماه ژانویه (دی- بهمن ۱۴۰۴) و پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا، دولت ایالات متحده فشارها بر دولت کوبا را با هدف واداشتن این کشور به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی تشدید کرده است. واشنگتن در همین راستا، علاوه بر تشدید فشارهای سیاسی، محاصره نفتی و مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید را علیه این جزیره اعمال کرده است؛ اقداماتی که به تشدید بحران اقتصادی و انرژی در کوبا و افزایش تنش‌های لفظی میان مقام‌های هاوانا و واشنگتن انجامیده است.

برچسب ها: هاوانا ، کوبا ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امریکا از جنگ جا زد!

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

بانوی برگزیده دانش

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار