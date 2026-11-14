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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آشوب گردشگران صهیونیست؛ قانونگذار برزیلی خواستار ممنوعیت ورود جنایتکاران جنگی شد

ف پلیس برزیل تحقیقات درباره درگیری گردشگران نظامی صهیونیستی با ساکنان حامی فلسطین و نیز شکایت یک زن از آزار توسط یک گردشگر صهیونیستی را آغاز کرد؛ نماینده مجلس برزیل خواستار ممنوعیت ورود نظامیان صهونیستی و دیگر عاملان جنایت‌های جنگی شد.

جوان آنلاین: پلیس برزیل از آغاز تحقیقات درباره تازه‌ترین تنش‌ها میان گردشگران صهیونیست و شهروندان محلی حامی فلسطین خبر داد؛ درگیری بر سر خانه‌ای که پس از تخلیه آن توسط گردشگران صهیونیست، فعالان حامی فلسطین دیوارنگاره‌های اعتراضی روی آن کشیدند. رویدادی که بازتاب دیگری از درگیری‌ها در خاورمیانه و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فاصله‌ای دور از کانون اصلی آن به شمار می‌رود.

خِرونیمو رودریگس فرماندار منطقه باهیا و از متحدان لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، اوایل این هفته به شهر ساحلی ایتاکاره رفت تا ضمن بازدید از محل وقوع این درگیری‌ها، با مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی دیدار کند.

رودریگس در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر کرد، گفت: «با گردشگران، فارغ از اینکه اهل کجا باشند، همیشه به‌خوبی رفتار خواهد شد. اما ما همچنین خواهان احترام به ایتاکاره و مردم باهیا هستیم.» وی افزود که با وزارتخانه‌های امور خارجه، گردشگری و دادگستری در تماس است.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست پس از گذراندن خدمت سربازی اجباری به سفر می‌روند و به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها در جنگ غزه مشارکت داشته باشند؛ جنگی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به کشته شدن بیش از ۷۴ هزار و ۶۰۰ نفر انجامیده است؛ آماری که وزارت بهداشت غزه آن را اعلام کرده است.

ایتاکاره، شهری با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت، به مقصدی محبوب برای نظامیان پیشین صهیونیست تبدیل شده است. اوایل سال جاری میلادی (۲۰۲۶)، سه گردشگر صهیونیست پس از درگیری با ساکنان حامی فلسطین در همین شهر برزیل بازداشت شدند.

کانون اصلی تنش در این شهر ساحلی، یک خانه آبی‌رنگ با معماری استعماری است که یک شهرک‌نشین صهیونیست آن را اجاره کرده بود و به‌عنوان کنیسه و محل گردهمایی مسافران یهودی و صهیونیست در منطقه استفاده می‌شد.

ربی نهورای اسحاق تمسیت ۲۱ ساله که این خانه را اجاره کرده و طی دو سال گذشته در ایتاکاره ساکن بوده است، گفت مالک خانه اوایل سال جاری تصمیم گرفت قرارداد را تمدید نکند.

ماریا ویگا فعال حامی فلسطین، گفت پس از خروج این گروه، از مالک خانه خواسته است طرح یک هندوانه را که نماد حمایت از فلسطین است، روی دیوار کناری خانه نقاشی کند. به گفته ویگا، مالک با این درخواست موافقت کرد.

این هندوانه به یک نقاشی دیواری تبدیل شد و ویگا گفت: «هنرمندان دیگری هم آمدند و خواستند مشارکت کنند.» برخی از آنها عبارت‌هایی مانند «از نهر تا بحر»، «سرزمین بومیان برزیل» و پرچم ایالت باهیا را به این نقاشی اضافه کردند.

تصویر درگیری‌ها مقابل این خانه بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت؛ در این ویدئو، زنی رو به افرادی با پوشش سنتی یهودی می‌کند و با اعتراض به تلاش آنان برای پاک کردن نقاشی‌های دیواری، از آنها می‌خواهد آنجا را ترک کنند.

در ویدئویی دیگر که در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد، کارولینا کاروالو ۳۳ ساله و شاغل در حوزه تبلیغات، گفت پس از آنکه توسط یک گردشگر صهیونیست در سالوادور، مرکز ایالت باهیا، مورد آزار قرار گرفته، موضوع را به پلیس گزارش داده است.

این دو پرونده جنجالی، طوفانی از بحث و تبادل نظر را میان حساب‌های کاربری حامی رژیم صهیونیستی و طرفدار فلسطین در فضای مجازی به راه انداخت.

اریکا هیلتون از نمایندگان مجلس برزیل، اعلام کرد از وزارت امور خارجه خواسته است تا ممنوعیت ورود نظامیان صهیونیست و نظامیان هر کشور دیگری را که از سوی نهادهای بین‌المللی به جنایت جنگی متهم شده‌اند، بررسی کند.

برچسب ها: صهیونیست ، صهیونیست ها ، اسرائیل
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