کد خبر: 1390297
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

آناتولی: ۷۹۳ حمله اسرائیل به خدمات درمانی غزه؛ شهادت یک‌هزار و ۷۲۵ کادر درمان

غ خبرگزاری آناتولی اعلام کرد حملات رژیم صهیونیستی به مراکز و خدمات درمانی نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، موجب شهادت یک‌هزار و ۷۲۵ نفر از کارکنان حوزه سلامت شده و زیرساخت‌های درمانی این منطقه را به‌شدت تخریب کرده است.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون ۷۹۳ حمله علیه مراکز بهداشتی و درمانی این منطقه انجام داده که در نتیجه آن یک‌هزار و ۷۲۵ نفر از کارکنان حوزه درمان به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، بخش عمده بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غزه در جریان حملات آسیب دیده یا از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود دارو و تجهیزات پزشکی نیز روند درمان بیماران را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

در همین حال، منابع پزشکی فلسطینی از افزایش شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس به هفت نفر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این حمله پیش‌تر به شهادت شش فلسطینی، از جمله یک پزشک و یک کودک، و زخمی شدن حدود ۳۰ نفر از کارکنان درمانی، بیماران و همراهان آنان منجر شده بود.

این در حالی است که گزارش‌های سازمان ملل متحد از فروپاشی گسترده ظرفیت درمانی غزه حکایت دارند. سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۳۰ حمله علیه خدمات درمانی در این منطقه ثبت شده و تمامی ۳۶ بیمارستان غزه در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل درباره وضعیت نظام سلامت غزه در سال ۲۰۲۶، محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات پزشکی همچنان از عوامل اصلی اختلال در فعالیت مراکز درمانی است. این گزارش می‌گوید تا مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) تنها ۱۹ بیمارستان به‌صورت جزئی فعال بوده‌اند و هیچ بیمارستانی در این منطقه به عملکرد کامل بازنگشته است. کمبود داروهای ضروری، اقلام مصرفی پزشکی و داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی نیز بخش مهمی از خدمات درمانی را مختل کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ (هر ماه) خود اعلام کرد تنها ۴۷ درصد مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی در نوار غزه به‌طور کامل یا جزئی فعال هستند. کمبود تجهیزات جراحی، داروهای بیهوشی، سرم‌های تزریقی و اقلام تخصصی آزمایشگاهی، دسترسی بیماران به درمان‌های ضروری را محدود کرده است.

آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز در گزارشی در اوت ۲۰۲۶ (مرداد) تأکید کرد که نظام سلامت غزه با کمبود مزمن دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت مواجه است و محدودیت‌های دسترسی بشردوستانه، بازسازی و احیای خدمات درمانی را با مانع روبه رو کرده است. این آژانس هشدار داد که پیامدهای بحران درمانی تنها به مجروحان جنگ محدود نیست و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، زنان باردار، کودکان و سالمندان نیز با خطرهای فزاینده‌ای مواجه هستند.

برچسب ها: اسرائیل ، غزه ، جنگ غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امریکا از جنگ جا زد!

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

بانوی برگزیده دانش

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار