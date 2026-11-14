جوان آنلاین:دیمیتری بیریچفسکی مدیر بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه روسیه گفت که اروپا از زمان اعمال تحریم‌های خودخواسته بر واردات گاز روسیه با موانع قابل توجهی روبرو شده است.

این مقام دولت روسیه افزود: برای ما روشن است که این اقدامات کاملا غیرقابل دفاع و توجیه هستند. چنین ممنوعیت‌های خودخواسته و سایر محدودیت‌ها به طور مستقیم به خود کسانی که آنها را اعمال کرده‌اند، لطمه می‌زند.

بیریچفسکی در ادامه تصریح کرد: اقتصادهای اروپایی و مصرف‌کنندگان چه در صنعت و چه در خانوارها، اکنون با افزایش هزینه ها روبرو هستند و صنایع در حال تعطیلی بوده یا به کشورهای دیگر منتقل می شوند.

این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز در هشتمین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو تاکید کرد: هر که چاه حفر کند، خود در آن خواهد افتاد.

وی با اعلام اینکه اقدام اتحادیه اروپا برای اعمال ممنوعیت کامل بر واردات گاز خط لوله و گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه در راستای سیاست تحریم‌های سیاسی سال‌های اخیر با هدف منزوی کردن اقتصادی روسیه در پیش گرفته شده است، یادآور شد: این اروپایی‌ها بودند که قطع روابط انرژی دیرینه و سودمند متقابل با کشور ما که قدمتش به دوران اتجاد جماهیر شوروی برمی‌گردد را آغاز کردند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا از فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) و زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا به امروز، ۲۱ بسته تحریمی علیه مسکو تصویب کرده که هر بسته علاوه بر تحریم، مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، بانکی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و تحریم اشخاص و شرکت‌ها را شامل بوده است.