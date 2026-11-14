کد خبر: 1390295
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نگرانی اپوزیسیون اسرائیل از اقدام نظامی نتانیاهو برای برهم زدن تشکیل کابینه جدید

ی منابع سیاسی رژیم صهیونیستی از نگرانی مخالفان بنیامین نتانیاهو درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران با هدف برهم زدن روند تشکیل کابینه جدید به رهبری گادی آیزنکوت خبر دادند.

جوان آنلاین: بن کسپیت، خبرنگار روزنامه معاریو، به نقل از منابع سیاسی اسرائیلی نوشت که بلوک تغییر به رهبری آیزنکوت بیم دارد نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کابینه جدید، به رویارویی نظامی دیگری با ایران روی آورد.

این نگرانی در حالی مطرح شده است که رومن گافمن، رئیس موساد در واشنگتن به سر می‌برد و بنا بر گزارش‌ها با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دیدار کرده است. همچنین قرار است او با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کند و احتمال سفرش به میامی برای گفت‌وگو با استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید نیز مطرح شده است.

معاریو این تحرکات را بخشی از تلاش نتانیاهو برای متقاعدکردن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ازسرگیری اقدام نظامی علیه ایران ارزیابی کرده است. در همین حال، منابع سیاسی اسرائیلی گفته‌اند مواضع متغیر ترامپ درباره ایران و بلاتکلیفی سیاسی در سرزمین‌های اشغالی، نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌ها را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت پس از انتخابات ۲۷ اکتبر (۵ آبان) مأمور تشکیل کابینه جدید شده و ۴۲ روز فرصت دارد. با این حال، مذاکرات برای تشکیل ائتلاف با دشواری‌هایی مواجه است و نتانیاهو همچنان به عنوان نخست‌وزیر موقت در روند تشکیل کابینه به رهبری آیزنکوت کارشکنی می‌کند.

آیزنکوت و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما، بلافاصله پس از انتخابات درباره احتمال سوءاستفاده نتانیاهو از دوره انتقالی برای ازسرگیری جنگ هشدار داده و در نامه‌هایی به گالی بهاراو میارا تأکید کرده‌اند که نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر موقت، اختیار نامحدودی برای اتخاذ چنین تصمیم سرنوشت‌ساز نظامی ندارد و باید محدودیت‌های این دوره انتقالی را رعایت کند.»

یک منبع در اردوگاه آیزنکوت به المانیتور گفته است که نگرانی اصلی این دو چهره آن است که نتانیاهو با ایجاد وضعیت اضطراری و تشدید تنش با ایران، مخالفان را برای پیوستن به دولت وحدت تحت فشار قرار دهد و به این ترتیب، حضور خود در قدرت را ادامه دهد.

ایهود باراک، نخست‌وزیر و رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز در مقاله‌ای در روزنامه هاآرتص هشدار داده است که نتانیاهو ممکن است با ایجاد تحریک علیه ایران، زمینه پاسخ تهران و شعله‌ور شدن جنگ را فراهم کند تا تشکیل کابینه جدید مختل شود یا به تعویق بیفتد.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل همچنین با توجه به بلاتکلیفی سیاسی و روند تشکیل کابینه جدید، با اقدام نظامی در این مقطع مخالف است.

از سوی دیگر، امتناع امیر اوحانا، رئیس کنست، از تشکیل کمیته امور خارجی و دفاعی به ریاست لیبرمن، نگرانی مخالفان را درباره نبود نظارت بر تصمیم‌های نتانیاهو افزایش داده است. یک منبع ارشد در بلوک تغییر به المانیتور گفته است که در شرایط کنونی عملاً نظارت مؤثری بر اقدامات نخست‌وزیر موقت وجود ندارد.

در همین چارچوب، جک خوری، تحلیلگر روزنامه هاآرتص نیز در گزارشی با اشاره به تشدید تنش‌های سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و نگرانی اپوزیسیون، به نقل از یک مقام ارشد حزب فهرست مشترک عربی، رفتار نتانیاهو را به «حیوان زخمی که آماده انجام هر کاری است» تشبیه کرد.

برچسب ها: اسرائیل ، جنگ ، نتانیاهو
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