یک تحلیل‌گر برجسته صهیونیست با اشاره به هراس فزاینده نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از ناکامی‌های انتخاباتی و لغزش ائتلاف وی، نتانیاهو را به «حیوان شکارشده» تشبیه کرد و برکناری او را با توجه به فروپاشی جایگاه بین‌المللی این رژیم و خطرات پیش‌رو، یک ضرورت «وجودی» دانست.

جوان آنلاین: بن کاسپیت، ستون‌نویس روزنامه صهیونیستی معاریو، در یادداشتی با تحلیل موقعیت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از انتخابات اخیر نوشت: با وجود همه تقلاهای نتانیاهو، فرش قدرت آرام اما بی‌وقفه از زیر پای ائتلاف او کشیده می‌شود.

وی سخنرانی تحریک‌آمیز اخیر نتانیاهو در آیین ادای سوگند کنست را نشانه آشکار «وحشت» او ارزیابی کرد و افزود: این سردرگمی پیامد نشست شبانه و طولانی او با خاخام «یعقوب آشر»، رئیس حزب حریدی «آگودات یسرائیل» است؛ نشستی که نتانیاهو از زبان بدن و پاسخ‌های طفره‌آمیز آشر دریافت پشت این دودها آتش واقعی در جریان است و ادعای مهار گرایش حریدی‌ها به ائتلاف با «گادی آیزنکوت» سرابی بیش نیست.

این نویسنده صهیونیست، با «روباه سیاسیِ برخوردار از غریزه‌های حیوانی» خواندن نتانیاهو تصریح کرد او اکنون عمیقاً حس می‌کند به «حیوانی شکارشده و گریزان» تبدیل شده است؛ هراسی که از زنده‌ماندن گزینه تشکیل کابینه با اتکا به احزاب عربی (علی‌رغم وتوی آویگدور لیبرمن) و فشارهای فزاینده از درون خانواده خود او سرچشمه می‌گیرد.

معادلات عددی و گره‌گشایی با کارت حریدی و عربی

کاسپیت پیرامون تحرکات پشت پرده برای تشکیل ائتلاف جدید فاش کرد که تیم‌های مذاکره‌کننده تشکیل شده‌اند و آشر با آیزنکوت نیز دیدار کرده است.

بر اساس برآورد وی، «بلوک تغییر» در کنار «منصور عباس»، رئیس فهرست متحد عربی (رعم)، ۵۶ کرسی کنست را در برابر ۵۳ کرسی بلوک نتانیاهو در اختیار دارد و در صورت خودداری حزب «آگودات یسرائیل» از رأی‌ دادن، دستیابی به اکثریت لازم ممکن خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که حزب لیکود در این انتخابات دست‌کم ۵ کرسی (حدود ۱۵ درصد از توان خود) را از دست داده است؛ از سوی دیگر، پایگاه عمومی جریان حریدی نیز به‌دلیل ادامه بازداشت فراریان از خدمت اجباری نظامی، توقیف دارایی‌ها و خطر فروپاشی مدارس دینی و شبکه‌های آموزشی در نازل‌ترین سطح قرار دارد و تنها راه برون‌رفت فوری آن‌ها از این بن‌بست، توافق با بلوک تغییر است.

تنش با نهادهای امنیتی و ادعای دخالت در نتایج انتخابات

کاسپیت با اشاره به تشدید رویارویی میان نتانیاهو و «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: آیزنکوت و لیبرمن روز گذشته از نخست‌وزیر خواستند نهادهای امنیتی را در دوران گذار وارد ماجراجویی نکند؛ درخواستی که نتانیاهو را وادار کرد آیزنکوت را به یک جلسه توجیهی امنیتی فرابخواند.

وی همچنین پلیس و سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) را به راه‌انداختن «کارزار نفوذ دروغین» با هدف مخدوش‌کردن نتایج انتخابات متهم کرد.

به نوشته او، پلیس پس از تماس «عیدو نوردن»، سرپرست دفتر نخست‌وزیر با بازرس کل، بامداد روز رأی‌گیری دست به بازداشت‌هایی زد و آن را به‌طور گسترده در رسانه‌ها منتشر کرد؛ اقدامی که علیه فعالان فهرست «رعم» با ادعای خرید رأی صورت گرفت و هم‌زمان تصاویری از کارت‌های سوخت و بسته‌های پول پخش شد که کاسپیت آن‌ها را «ساخته‌شده با هوش مصنوعی» توصیف کرده و منبع انتشارشان نامشخص است.

این نویسنده صهیونیست همچنین «دیوید زینی»، رئیس شاباک را به پیگیری بازجویی از منتخبان بدون مدارک قانونی، تشبیه روز انتخابات به «هفتم اکتبرِ شاباک» و درز اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرد و هدف از این اقدامات را سلب مشروعیت از انتخابات و سپس مطالبه ابطال آن دانست تا نتانیاهو — که متهم پرونده‌های متعدد فساد است — در قدرت بماند؛ رویکردی که وی از آن به عنوان گذار از «دموکراسی پارلمانی» به «سلطنت دیکتاتوری» یاد کرده است.

وی در ادامه فاش کرد «جیمز باکر»، میلیاردر استرالیایی و مالک ویلای مجاور خانه نتانیاهو در قیساریه، مبلغ ۱.۲۵ میلیون دلار (ماهانه ۵۰ هزار دلار) به«عمیت حداد»، وکیل نتانیاهو پرداخت کرده و مراجع قضایی هیچ تحقیقی در این باره انجام نداده‌اند.

انزوای بین‌المللی و تهدید وجودی

کاسپیت با تأکید بر تضعیف شتابان موقعیت رژیم صهیونیستی در جهان، به‌ویژه در ایالات متحده، تصریح کرد تحریم‌های احتمالی واشنگتن دیگر دور از ذهن نیست. وی به نقل از دونالد ترامپ نوشت که «بیزاری از اسرائیل» یکی از عوامل ناکامی در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

این تحلیل‌گر، نتانیاهو را مقصر تخریب پیوند با دموکرات‌ها و یهودیان آمریکا و گره‌زدن سرنوشت رژیم صهیونیستی به حزب جمهوری‌خواه دانست و یادآور شد که واشنگتن، نتانیاهو و «داوید بارنیا»، رئیس موساد را مسئول کشاندن آمریکا به ماجراجویی جنگ علیه ایران می‌داند.

کاسپیت در پایان نتیجه گرفت که برکناری نتانیاهو اکنون به یک ضرورت «وجودی» بدل شده و لازمه آن این است که رهبران «بلوک تغییر» با عبور از منازعات شخصی، ائتلافی از یک حزب عربی و یک حزب حریدی تشکیل دهند؛ هرچند به اذعان وی، تصمیم‌گیری نهایی همچنان در دستان لیبرمن است، فردی که پیش‌تر نیز سابقه حضور در کابینه‌ای مشترک با منصور عباس را در کارنامه دارد.