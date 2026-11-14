کد خبر: 1390292
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیل‌گر صهیونیست: نتانیاهو به حیوان به دام افتاده می‌ماند

ق یک تحلیل‌گر برجسته صهیونیست با اشاره به هراس فزاینده نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از ناکامی‌های انتخاباتی و لغزش ائتلاف وی، نتانیاهو را به «حیوان شکارشده» تشبیه کرد و برکناری او را با توجه به فروپاشی جایگاه بین‌المللی این رژیم و خطرات پیش‌رو، یک ضرورت «وجودی» دانست.

جوان آنلاین: بن کاسپیت، ستون‌نویس روزنامه صهیونیستی معاریو، در یادداشتی با تحلیل موقعیت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از انتخابات اخیر نوشت: با وجود همه تقلاهای نتانیاهو، فرش قدرت آرام اما بی‌وقفه از زیر پای ائتلاف او کشیده می‌شود.

وی سخنرانی تحریک‌آمیز اخیر نتانیاهو در آیین ادای سوگند کنست را نشانه آشکار «وحشت» او ارزیابی کرد و افزود: این سردرگمی پیامد نشست شبانه و طولانی او با خاخام «یعقوب آشر»، رئیس حزب حریدی «آگودات یسرائیل» است؛ نشستی که نتانیاهو از زبان بدن و پاسخ‌های طفره‌آمیز آشر دریافت پشت این دودها آتش واقعی در جریان است و ادعای مهار گرایش حریدی‌ها به ائتلاف با «گادی آیزنکوت» سرابی بیش نیست.

این نویسنده صهیونیست، با «روباه سیاسیِ برخوردار از غریزه‌های حیوانی» خواندن نتانیاهو تصریح کرد او اکنون عمیقاً حس می‌کند به «حیوانی شکارشده و گریزان» تبدیل شده است؛ هراسی که از زنده‌ماندن گزینه تشکیل کابینه با اتکا به احزاب عربی (علی‌رغم وتوی آویگدور لیبرمن) و فشارهای فزاینده از درون خانواده خود او سرچشمه می‌گیرد.

معادلات عددی و گره‌گشایی با کارت حریدی و عربی

کاسپیت پیرامون تحرکات پشت پرده برای تشکیل ائتلاف جدید فاش کرد که تیم‌های مذاکره‌کننده تشکیل شده‌اند و آشر با آیزنکوت نیز دیدار کرده است.

بر اساس برآورد وی، «بلوک تغییر» در کنار «منصور عباس»، رئیس فهرست متحد عربی (رعم)، ۵۶ کرسی کنست را در برابر ۵۳ کرسی بلوک نتانیاهو در اختیار دارد و در صورت خودداری حزب «آگودات یسرائیل» از رأی‌ دادن، دستیابی به اکثریت لازم ممکن خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که حزب لیکود در این انتخابات دست‌کم ۵ کرسی (حدود ۱۵ درصد از توان خود) را از دست داده است؛ از سوی دیگر، پایگاه عمومی جریان حریدی نیز به‌دلیل ادامه بازداشت فراریان از خدمت اجباری نظامی، توقیف دارایی‌ها و خطر فروپاشی مدارس دینی و شبکه‌های آموزشی در نازل‌ترین سطح قرار دارد و تنها راه برون‌رفت فوری آن‌ها از این بن‌بست، توافق با بلوک تغییر است.

تنش با نهادهای امنیتی و ادعای دخالت در نتایج انتخابات

کاسپیت با اشاره به تشدید رویارویی میان نتانیاهو و «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: آیزنکوت و لیبرمن روز گذشته از نخست‌وزیر خواستند نهادهای امنیتی را در دوران گذار وارد ماجراجویی نکند؛ درخواستی که نتانیاهو را وادار کرد آیزنکوت را به یک جلسه توجیهی امنیتی فرابخواند.

وی همچنین پلیس و سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) را به راه‌انداختن «کارزار نفوذ دروغین» با هدف مخدوش‌کردن نتایج انتخابات متهم کرد.

به نوشته او، پلیس پس از تماس «عیدو نوردن»، سرپرست دفتر نخست‌وزیر با بازرس کل، بامداد روز رأی‌گیری دست به بازداشت‌هایی زد و آن را به‌طور گسترده در رسانه‌ها منتشر کرد؛ اقدامی که علیه فعالان فهرست «رعم» با ادعای خرید رأی صورت گرفت و هم‌زمان تصاویری از کارت‌های سوخت و بسته‌های پول پخش شد که کاسپیت آن‌ها را «ساخته‌شده با هوش مصنوعی» توصیف کرده و منبع انتشارشان نامشخص است.

این نویسنده صهیونیست همچنین «دیوید زینی»، رئیس شاباک را به پیگیری بازجویی از منتخبان بدون مدارک قانونی، تشبیه روز انتخابات به «هفتم اکتبرِ شاباک» و درز اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرد و هدف از این اقدامات را سلب مشروعیت از انتخابات و سپس مطالبه ابطال آن دانست تا نتانیاهو — که متهم پرونده‌های متعدد فساد است — در قدرت بماند؛ رویکردی که وی از آن به عنوان گذار از «دموکراسی پارلمانی» به «سلطنت دیکتاتوری» یاد کرده است.

وی در ادامه فاش کرد «جیمز باکر»، میلیاردر استرالیایی و مالک ویلای مجاور خانه نتانیاهو در قیساریه، مبلغ ۱.۲۵ میلیون دلار (ماهانه ۵۰ هزار دلار) به«عمیت حداد»، وکیل نتانیاهو پرداخت کرده و مراجع قضایی هیچ تحقیقی در این باره انجام نداده‌اند.

انزوای بین‌المللی و تهدید وجودی

کاسپیت با تأکید بر تضعیف شتابان موقعیت رژیم صهیونیستی در جهان، به‌ویژه در ایالات متحده، تصریح کرد تحریم‌های احتمالی واشنگتن دیگر دور از ذهن نیست. وی به نقل از دونالد ترامپ نوشت که «بیزاری از اسرائیل» یکی از عوامل ناکامی در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

این تحلیل‌گر، نتانیاهو را مقصر تخریب پیوند با دموکرات‌ها و یهودیان آمریکا و گره‌زدن سرنوشت رژیم صهیونیستی به حزب جمهوری‌خواه دانست و یادآور شد که واشنگتن، نتانیاهو و «داوید بارنیا»، رئیس موساد را مسئول کشاندن آمریکا به ماجراجویی جنگ علیه ایران می‌داند.

کاسپیت در پایان نتیجه گرفت که برکناری نتانیاهو اکنون به یک ضرورت «وجودی» بدل شده و لازمه آن این است که رهبران «بلوک تغییر» با عبور از منازعات شخصی، ائتلافی از یک حزب عربی و یک حزب حریدی تشکیل دهند؛ هرچند به اذعان وی، تصمیم‌گیری نهایی همچنان در دستان لیبرمن است، فردی که پیش‌تر نیز سابقه حضور در کابینه‌ای مشترک با منصور عباس را در کارنامه دارد.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، روزنامه معاریو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امریکا از جنگ جا زد!

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

بانوی برگزیده دانش

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار