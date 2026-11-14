کد خبر: 1390291
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
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آیزنکوت: نتانیاهو به کارزار علیه شهروندان عرب دامن می‌زند

ی مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی گفت نتانیاهو به کارزاری «نژادپرستانه و خشونت‌آمیز» برای سلب مشروعیت از شهروندان عرب دامن زده و او در برابر تلاش‌ها برای بدنام‌کردن این بخش از جامعه سکوت نخواهد کرد.

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه شهروندان عرب ۲۱ درصد جمعیت اراضی اشغالی را تشکیل می‌دهند، تأکید کرد که آن‌ها از آغاز کارزار انتخاباتی با حمله‌ای سازمان‌یافته برای سلب مشروعیت روبه‌رو بوده‌اند که نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری و اطرافیانش به اهداف سیاسی آن را تغذیه می‌کنند.

وی افزود نتانیاهو مسئول تمام شهروندان است و تلاش برای به حاشیه راندن و بدنام‌کردن کل یک بخش از جامعه، مغایر با ارزش‌های سند استقلال است.

آیزنکوت تصریح کرد: «می‌توان با نمایندگان احزاب عربی اختلاف‌نظر داشت، اما شایسته نیست و اجازه نخواهم داد که اعتبار یک بخش کامل از جمعیت مخدوش شود.»

در خصوص تلاش‌ها برای تشکیل کابینه، آیزنکوت از پیشرفت در رایزنی‌ها با شرکای خود خبر داد و تأکید کرد به تماس‌ها با هر مقام منتخبی که چهار اصل تعیین‌شده‌اش (به‌رسمیت‌شناختن رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی یهودی و دموکراتیک، پذیرش ارزش‌های سند استقلال، تعهد عمومی به خدمت نظامی، ملی یا مدنی، و تروریستی دانستن حماس همراه با برچیدن توانمندی‌های آن) را بپذیرد، ادامه خواهد داد تا هرچه زودتر کابینه‌ای باثبات تشکیل شود.

آیزنکوت همچنین به دیدار اخیر خود با نتانیاهو و دبیر نظامی او اشاره کرد و با تأکید بر اینکه وضعیت حساس امنیتی و داخلی، نظارت دقیق بر کابینه در دوره انتقالی را ضروری می‌سازد، گفت: «امنیت اسرائیل فراتر از هر اعتبار دیگری است و نباید برای کسب منافع سیاسی ابزار شود.»

وی در واکنش به تهدیدها و واکنش‌های پیرامون احتمال مشارکت احزاب عربی در ائتلاف آینده تأکید کرد که فشارها و تهدیدها مسیر سیاسی او را تغییر نخواهد داد و او اجازه نخواهد داد نظارت بر کابینه در این مرحله حساس از دست برود.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ ایران و اسرائیل
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