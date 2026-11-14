نتایج نظرسنجی جدید که پس از انتخابات میان ‌دوره‌ای کنگره آمریکا انجام شده است، نشان می‌ دهد که میزان رضایت از عملکرد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، به پایین‌ترین سطح در دوره دوم ریاست جمهوری رسیده است.

جوان آنلاین: هیل نوشت: این نظرسنجی نشان می دهد که پس از شکست گسترده حزب جمهوری‌ خواه در انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره، نشانه چندانی از بهبود محبوبیت ترامپ مشاهده نمی شود.

براساس نظرسنجی جدید اکونومیست-یوگاو ، ۶۳ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که از عملکرد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ناراضی هستند. از این میان، ۵۲ درصد به ‌شدت با عملکرد او مخالف هستند و تنها ۳۲ درصد رضایت خود را اعلام کرده ‌اند.

این نظرسنجی درباره مسائل مختلفی از جمله سیاست خارجی و اقتصاد همچنان نقاط ضعف رئیس‌جمهور آمریکا را نشان داد. ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان، از سیاست خارجی ترامپ ابراز نارضایتی کردند و ۶۷ درصد نیز گفتند که از نحوه مدیریت اقتصادی او ناراضی هستند؛ موضوعی که در این نظرسنجی بدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است.

هیل نوشت: چندین چهره حزب جمهوری ‌خواه، از جمله جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته، جنگ با ایران را عامل شکست جمهوری ‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره معرفی کردند.

در نظرسنجی اکونومیست. یوگاو، ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که خواهان پایان فوری جنگ هستند؛ موضوعی که دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌ خواهان در جریان کارزارهای انتخاباتی خود بر آن تأکید کرده بودند.

هیل افزود: جنگ با ایران، موجب افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل شده و به تداوم تورم شدید دامن زده است.

به نوشته این رسانه، افزایش قیمت‌ها همچنین بدبینی آمریکایی‌ ها را نسبت به وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز آینده آن تشدید کرده است.

در این نظرسنجی، اکثریت پاسخ‌دهندگان، یعنی ۵۵ درصد، گفتند که وضعیت اقتصاد رو به وخامت است، در حالی که فقط ۱۳ درصد معتقد بودند که شرایط اقتصادی در حال بهبود است. همچنین ۷۴ درصد وضعیت اقتصاد را متوسط یا ضعیف ارزیابی کردند.

همچنین اکثریت شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتند که هزینه بنزین، مواد غذایی و مسکن همگی به میزان زیادی افزایش یافته است. هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان اعلام نکرد که هزینه بنزین و مواد غذایی کاهش یافته است؛ این در حالی است که ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ خود وعده داده بود که قیمت‌ها را بلافاصله کاهش خواهد داد.

رای ‌دهندگان، در زمینه مسائل دیگری نیز ارزیابی نامطلوبی از عملکرد ترامپ ارائه دادند. این موارد شامل تلاش‌ های او برای تغییر چهره واشنگتن از طریق ساخت بناهای یادبود جدید و بازسازی آثار تاریخی بود.

نتایج این نظرسنجی همچنین حکایت از آن داشت که به زعم ۵۰ درصد از شرکت کنندگان کنگره نباید اجازه ادامه ساخت سالن رقص کاخ سفید را بدهد و ۵۷ درصد نیز با طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور برای ساخت یک طاق نصرت در نزدیکی گورستان ملی آرلینگتون مخالفت کردند.

علاوه بر این، در شرایطی که فساد در هفته‌ های پایانی کارزار انتخاباتی نامزدهای کنگره به یکی از موضوعات اصلی مورد توجه رای‌دهندگان تبدیل شده بود، ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اخیر گفتند که معتقدند ترامپ از مقام ریاست‌جمهوری اش برای منافع شخصی خود استفاده کرده است. در مجموع، ۸۲ درصد نیز بر این باور بوده‌اند که بیشتر یا بسیاری از افرادی که اداره دولت را برعهده دارند، فاسد هستند.

هیل نوشت: با پایان یافتن انتخابات میان ‌دوره‌ای، هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در حال معطوف کردن توجه خود به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ و شناسایی نامزدهای احتمالی برای ورود به رقابت‌های کاخ سفید هستند.

در حزب جمهوری‌خواه، ونس معاون ترامپ با کسب حمایت ۴۰ درصدی و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با ۳۳ درصد حمایت، در صدر گزینه‌های مطرح قرار دارند.

اما به نظر می ‌رسد رقابت در حزب دموکرات هنوز نامزد مشخصی ندارد و میدان برای رقابت باز است.

کامالا هریس معاون پیشین رئیس‌جمهور آمریکا، با کسب ۲۰ درصد حمایت در صدر قرار گرفته و پس از او جان آساف، سناتور ایالت جورجیا، با ۱۵ درصد مورد حمایت رای دهندگان قرار دارد.

آساف هفته گذشته در انتخابات مجدد مجلس سنا پیروز شد و با اختلافی نزدیک به ۲۰ واحد درصد رقیب جمهوری خواه خود را شکست داد؛ حاشیه پیروزی قابل توجهی در ایالت جورجیای آمریکا که یکی از ایالت‌های رقابتی محسوب می‌شود.

نظرسنجی اکونومیست-یوگاو، در بازه زمانی بین ۹ تا ۱۱ نوامبر (۱۸ تا ۲۰ آبان) با مشارکت یک‌ هزار و ۶۸۵ شهروند آمریکایی و با حاشیه خطای ۳ درصد انجام شد.

سی ان ان به تازگی نوشت: جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از شکست فاجعه بار انتخابات میان‌دوره‌ای جمهوری خواهان در هفته گذشته، بطور جدی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ دچار تردید شده است.

این شبکه خبری نوشت: زمانی ونس وارث احتمالی ترامپ محسوب می‌شد اما اکنون با آینده سیاسی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه او هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است اما گفت‌وگو با حدود ۱۲ نفر از متحدان و مشاورانش نشان می‌دهد که معاون رئیس‌جمهوری با کشمکش‌های مختلفی از جمله جاه‌طلبی‌های سیاسی شکاف در ائتلاف ماگا و مسئولیت‌های پدری روبه‌رو است.

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا که درتاریخ سوم نوامبر (۱۲ آبان) انجام شد به شکست مفتضحانه حزب ترامپ منجر شد و دموکرات ها توانستند کنترل هر دو مجلس کنگره را بدست آورند.

ترامپ در دو سال نخست دوره دوم ریاست‌ جمهوری خود از حمایت اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس برخوردار بود، اما از ژانویه ۲۰۲۷ با کنگره‌ ای روبه‌رو خواهد شد که هر دو مجلس آن در اختیار مخالفان سیاسی اش است.