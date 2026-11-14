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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پای پسر ترامپ به جنگ غزه باز شد/جزئیات تحویل ۱۰۰۰ ربات جنگی به اسرائیل

ی منابع غربی گزارش دادند که شرکت پسر ترامپ در صدد تحویل هزار ربات جنگی به اسرائیل برای استفاده در غزه است.

جوان آنلاین: در حالی که از ابتدای جنگ غزه گزارش‌ها و مستندات زیادی در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از ربات‌های انفجاری در جنایات خود علیه غیرنظامیان منتشر شده بود، اخیراً رسانه‌های غربی از معامله شرکت پسر دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا با صهیونیست‌ها برای تحویل ۱۰۰۰ ربات جنگی جهت استفاده در غزه خبر دادند.

معامله شرکت پسر ترامپ برای ارسال ۱۰۰۰ ربات جنگی به غزه

روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز در این زمینه گزارش داد که یک استارتاپ آمریکایی متخصص در ربات‌های انسان‌نما، که توسط اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت می‌شود، در حال مذاکره با ارتش اسرائیل برای تأمین ۱۰۰۰ ربات برای استفاده در تونل‌های غزه، احتمالاً در عملیات جنگی، است.

این روزنامه اعلام کرد که مایک لبلانک، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل بنیاد صنایع آینده که اریک ترامپ یکی از سهامداران آن است، در سپتامبر گذشته جلسات اولیه‌ای با مقامات ارشد نظامی اسرائیل برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، لبلانک سپس به همراه ربات "فانتوم MK ۱" این شرکت از تونل‌های غزه بازدید کرد و گفت که این شرکت در حال مذاکره مستقیم با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در مورد تأمین ربات‌ها است.

این مذاکرات علیرغم ادعای اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اوایل امسال مبنی بر تخریب بیش از ۸۰ درصد تونل‌های ساخته شده توسط حماس در مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل از زمان عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ انجام می‌شود.

روزنامه انگلیسی تلگراف هم در گزارش خود در این زمینه اعلام کرد که قیمت هر یک از ربات‌های شرکت اریک ترامپ حدود ۱۵۰ هزار دلار است، به این معنی که اگر معامله با حداکثر تعداد پیشنهادی در مذاکرات انجام شود، تحویل ۱۰۰۰ ربات می‌تواند به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.

هوش مصنوعی در خدمت جنایات صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان

به گفته لبلانک، این ربات‌ها کاملاً خودکار هستند و می‌توانند برای کارهایی از جمله شناسایی تله‌های انفجاری و کار با وسایل انفجاری مورد استفاده قرار گیرند.

روزنامه تلگراف گزارش داد که دو مورد از این ربات‌ها در فوریه ۲۰۲۶ به اوکراین فرستاده شدند تا کاربرد آنها در شناسایی خط مقدم، تحویل تدارکات و پشتیبانی لجستیکی آزمایش شود.

مجله تایم هم ، در گزارشی که در ماه مارس گذشته منتشر شد، اشاره می‌کند که این ربات با سلاح‌های مختلفی از جمله تپانچه، تفنگ و یک تفنگ M۱۶ آزمایش شده است.

مایک لبلانک، که از تفنگداران دریایی سابق ارتش آمریکاست و ۱۴ سال ر آن بوده و در ماموریت‌های جنگی در عراق و افغانستان مشارکت داشته است، در گفتگو با مجله تایم اظهار داشت که هدف این شرکت توسعه رباتی است که قادر به استفاده از هر نوع سلاحی که یک انسان می‌تواند استفاده کند باشد.

طبق گزارش مجله تایم، این رویکرد مبتنی بر طراحی ربات به شکل انسان‌نما است که به آن اجازه می‌دهد سلاح‌ها و تجهیزات نظامی موجود را مدیریت کند، نه اینکه نیاز به توسعه ابزارهای تخصصی برای ماشین‌ها داشته باشد.

لبلانک افزود: این ویژگی طیف گسترده‌ای از امکانات را برای ارتش فراهم می‌کند تا از ذخایر موجود سلاح‌ها، وسایل نقلیه و تجهیزات خود استفاده کند، زیرا ربات‌های انسان‌نما می‌توانند با تجهیزاتی که در ابتدا برای استفاده انسان طراحی شده‌اند، تعامل داشته باشند.

اما احتمال استفاده از ربات‌های خودمختار در نبرد، نگرانی‌هایی را در مورد واگذاری تصمیمات مربوط به مرگ و زندگی به ماشین‌ها ایجاد می‌کند.

در این راستا، استیسی پتیتجین، مدیر برنامه دفاعی در مرکز امنیت نوین آمریکا در واشنگتن، به فایننشال تایمز گفت که ربات‌های انسانی که قادر به از بین بردن سلاح‌های "ترمیناتور مانند" هستند، برای بسیاری تبدیل به یک کابوس خطرناک شده و بحث‌های بین‌المللی در مورد اجازه استفاده از آنها همچنان ادامه دارد.

در اینجا لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه، به وفور استفاده مخربی از هوش مصنوعی داشت و از این فناوری در قتل عام‌ها علیه غیرنظامیان در نوار غزه استفاده می‌کرد.

از طرف دیگر، در کنفرانسی که در ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ در لاهه هلند با حضور بیش از ۶۰ کشور برگزار شد، اسرائیل از امضای "معاهده استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در میدان نبرد" خودداری کرد.

پنتاگون تبدیل به ماشین پول نقد برای خانواده ترامپ شده است

اما ارتباط بنیاد صنایع آینده با خانواده ترامپ با افزایش بررسی دقیق روابط آنها با شرکت‌های دفاعی و قراردادهای دولتی برجسته می‌شود.

به گزارش فایننشال تایمز، اریک ترامپ پس از آنکه یکی از سرمایه‌گذاران اولیه این شرکت بود و از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۲۴ در آن سهام داشت، در ماه مارس گذشته به عنوان مشاور ارشد استراتژیک این شرکت منصوب شد.

طبق این گزارش، این شرکت و یک شرکت وابسته به آن، بیش از ۷۰ میلیون دلار از ارتش ایالات متحده در قالب قراردادها و بودجه برای آزمایش و توسعه فناوری، از جمله یک قرارداد تأمین عمده از وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) که پس از پیوستن اریک ترامپ به این شرکت اعطا شد، دریافت کرده‌اند.

این قراردادها با انتقاد شدید در میان دموکرات‌های آمریکا مواجه شده و الیزابت وارن، سناتور دموکرات در واکنش به چنین قراردادهایی گفت: آیا پنتاگون به "ماشین پول نقد برای ترامپ‌ها" تبدیل شده است؟ این وضعیت نگرانی‌های جدی در مورد فساد به وجود می‌آورد.

مهم‌ترین سوال در مورد استفاده از این ربات‌ها، میزان استقلال آنها در شناسایی اهداف و استفاده از زور است و اینکه اگر آنها قادر به تشخیص نظامیان و غیرنظامیان نباشند چه کسی مسئول است.

این نگرانی‌ها با ابهام پیرامون محدودیت‌های نظارت انسانی بر سلاح‌های خودمختار و فقدان مقررات بین‌المللی قطعی حاکم بر آنها، تشدید می‌شود.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ غزه
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