اختلال در سامانه فروش بلیت قطار آمریکا همزمان با توقف سراسری پروازها

همزمان با توقف سراسری پروازها در آمریکا، سامانه رزرو و فروش بلیت شرکت راه‌آهن نیز جمعه‌شب با اختلال مواجه شد.

جوان آنلاین: همزمان با توقف سراسری پروازها در آمریکا به دلیل اختلال موقت در سامانه مخابراتی سازمان هوانوردی فدرال (FAA)، سامانه رزرو و فروش بلیت شرکت راه‌آهن آمترک نیز جمعه‌شب با اختلال مواجه شد و هزاران مسافر را برای یافتن راه‌های جایگزین سفر با مشکل روبه‌رو کرد.

به گزارش شبکه فاکس ۵، صدها کاربر از عصر جمعه اختلال در وب‌سایت و اپلیکیشن آمترک و ناتوانی در رزرو بلیت خبر دادند. این شرکت علت مشکلات را افزایش تقاضای سفر و به‌روزرسانی سراسری سامانه اعلام کرد.

آمترک حدود ساعت ۹ شب اعلام کرد سامانه‌های رزرو در حال بازگشت به وضعیت عادی هستند، هرچند برخی مسافران همچنان ممکن است هنگام پرداخت، رزرو سفر یا تغییر بلیت با مشکل مواجه شوند.

این اختلال همچنین موجب افزایش تماس‌ها با مراکز پشتیبانی و طولانی شدن زمان انتظار شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که سازمان هوانوردی فدرال آمریکا به دلیل اختلال موقت در ارتباطات مخابراتی، توقف سراسری پروازها را اعلام کرده بود؛ تصمیمی که بعداً لغو شد.

یادآوری می‌شود به‌دنبال قطعی ارتباطات کنترل ترافیک هوایی و دستور سازمان هوانوردی فدرال مبنی بر توقف پروازهای سراسری، اختلالات کم‌سابقه‌ای در صنعت هوانوردی آمریکا ایجاد شد.

دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، احتمال دخالت هوش مصنوعی یا حملات سایبری در اختلال اخیر شبکه هوانوردی آمریکا را منتفی دانست.