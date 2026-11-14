شبکه سی ان ان در گزارشی به تردیدهای ونس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دلیل سیاست های نامطلوب ترامپ به ویژه جنگ افروزی علیه ایران اشاره کرد.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان گزارش داد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای به صورت جدی مسئله انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، ونس هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اما ۱۲ نفر از افراد نزدیک به او گفته اند که معاون رئیس جمهور آمریکا با تردیدهایی درباره این موضوع در سایه فروپاشی ائتلاف ماگا روبه رو شده است.

در هفته های اخیر تردیدهای ونس بیشتر حول یک پرسش اساسی متمرکز شده است: آیا او یا اساسا هر نامزد جمهوری خواه دیگری می تواند در فضای سیاسی ایجاد شده به دست ترامپ پیروز شود؟

در این گزارش آمده است: جنگ با ایران یکی از مهم ترین عوامل در محاسبات سیاسی ونس است و متحدان او این جنگ را بزرگ ترین مانع پیش روی ونس می دانند. بسیاری از مسائل به این بستگی دارد که آیا ترامپ می تواند بدون تضعیف بیشتر اعتماد عمومی نسبت به کاخ سفید به سرعت به این جنگ نامحبوب پایان دهد؟