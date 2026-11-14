نتایج تحقیقات میدانی در یمن حاکی از به کار رفتن بمب های هدایت شونده آمریکایی در حملات به یک بازار در استان تعز است.

جوان آنلاین: تحقیقات میدانی صورت گرفته از سوی نهادهای ذی ربط در یمن حاکی از آن است که جنگنده سعودی از بمب های هدایت شونده آمریکایی در حملات به بازار الوازعیه در استان تعز استفاده کرده است.

در این سه حمله هوایی دست کم ۳۳ غیرنظامی یمنی از جمله ۱۳ کودک به شهادت رسیده و ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند.

بر اساس نتایج این تحقیقات، یک جنگنده سعودی از نوع اف ۱۵ صبح شش نوامبر از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمده و سه حمله علیه بازار مذکور و یک زمین کشاورزی که تبدیل به پناهگاه غیرنظامیان شده بود انجام داد.

عبدالله الجنید مدیرکل دایره جنایی استان تعز تاکید کرد که بررسی آثار برجای مانده از انفجارها و ترکش ها در این حملات حاکی از استفاده از بمب های آمریکایی هدایت شونده با لیزر از نوع جی بی یو ۱۲ با سر جنگی از نوع مارک ۸۲ به وزن ۵۰۰ پوند است.