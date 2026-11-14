کد خبر: 1390285
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
سیاست » اخبار کلی

کدخدایی: سیاست‌های کلی توصیه اخلاقی نیست

ق نشست بررسی و ارائه گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی مسکن در سطح راهبردی برگزار شد.

Javann.ir/005pfv نشست بررسی و ارائه گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی مسکن در سطح راهبردی، با حضور عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، سیدمحسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه، سیدمرتضی نبوی، رئیس دفتر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

در این نشست، گزارش ارزیابی راهبردی تحقق سیاست‌های کلی مسکن با تمرکز بر سه هدف کلان این سیاست‌ها شامل تأمین مسکن و توسعه ظرفیت سکونتگاهی کشور، بهبود کیفیت و ایمنی مسکن و ارتقای نظام مدیریت و حکمرانی مسکن ارائه و بررسی شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، در سطح کلان میان سیاست‌های کلی مسکن و قوانین و مقررات کشور همسویی وجود دارد و بسترهای حقوقی اجرای این سیاست‌ها تا حدودی فراهم شده است؛ با این حال، در برخی حوزه‌های اجرایی و عملیاتی، اقدامات انجام‌شده متناسب با اهداف و انتظارات سیاست‌های کلی نبوده است.

در این گزارش، از جمله زمینه‌های نیازمند توجه و اقدام جدی‌تر، به موضوعاتی همچون اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری زمین، صنعتی‌سازی ساخت مسکن، حمایت از تولید انبوه، رعایت الزامات صرفه‌جویی انرژی در ساخت‌وساز و توجه به ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن اشاره شد.

عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع در این نشست با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه و اعتبار قانونی سیاست‌های کلی برای مسئولان و دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه برخی مسئولان و دستگاه‌ها نسبت به محتوا و اعتبار سیاست‌های کلی اطلاع کافی ندارند و لازم است جایگاه این سیاست‌ها و اهمیت قانونی آن‌ها برای همه دستگاه‌های مسئول تبیین و گوشزد شود.

وی افزود: سیاست‌های کلی، توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه سند و هنجار قانونی مهم و معتبری است که به تأیید رهبر انقلاب رسیده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در برابر اجرای آن و تحقق بندهای مربوطه پاسخگو باشند.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی و سنجش اجرای سیاست‌های کلی باید از همان ابتدا و هم‌زمان با ابلاغ هر سیاست جدیدی تعیین و ابلاغ شود تا امکان مطالبه و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها فراهم باشد. همچنین ضروری است در هر دستگاه، بخش مشخصی متولی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با آن دستگاه باشد و ضمن ارتباط مستمر با دبیرخانه مجمع، گزارش‌های لازم را ارائه کند.

کدخدایی همچنین بر ضرورت دقت و اعتبار داده‌ها در فرآیند ارزیابی تأکید کرد و گفت: گزارش راهبردی و عملیاتی تحقق سیاست‌های کلی مسکن پس از نهایی شدن باید به هیئت عالی نظارت ارائه شود و آمارها و اطلاعات مورد استناد در این گزارش نیز باید دقیق، معتبر، بدون خدشه و مبتنی بر داده‌های یکسان و قابل اتکا باشد.

در ادامه این نشست، پیشنهادهایی درباره بازنگری، تکمیل و تقویت سیاست‌های کلی مسکن مطرح و بررسی شد تا زمینه ارتقای اثربخشی این سیاست‌ها و انطباق بیشتر آن‌ها با نیازها و اقتضائات روز کشور فراهم شود.

گفتنی است پیش از این نیز نشستی با موضوع ارزیابی عملیاتی تحقق سیاست‌های کلی مسکن و ارائه گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود و بررسی‌های اخیر در امتداد همان فرآیند ارزیابی و نظارت راهبردی بر اجرای این سیاست‌ها صورت می‌گیرد.

برچسب ها: عباسعلی کدخدایی ، کدخدایی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امریکا از جنگ جا زد!

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

بانوی برگزیده دانش

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار