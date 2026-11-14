سرپرست وزارت نفت از پیگیری وضعیت سکوی آسیب‌دیده فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و با تأکید بر تداوم تأمین گاز، خواستار صرفه‌جویی مردم شد.

جوان آنلاین: حمید بورد سرپرست وزارت نفت در شبکه ایکس از حضور در عسلویه و سکوی آسیب‌دیده فاز ۱۴ پارس جنوبی و پیگیری وضعیت کارکنان، روند جبران گاز تولیدی این سکو و بازسازی پالایشگاه‌های گازی خبر داد.

بورد در این نوشته اعلام کرد: با حضور در عسلویه و سکوی آسیب‌دیده فاز ۱۴ پارس جنوبی، وضعیت کارکنان، روند جبران گاز تولیدی این سکو و بازسازی پالایشگاه‌های گازی را پیگیری کردم.

وی با قدردانی از تلاش همکاران خود تأکید کرد: با تلاش همکاران جان‌فدایم، تأمین گاز بدون وقفه ادامه دارد؛ با این حال، از مردم درخواست می‌کنم در این روزهای سرد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.