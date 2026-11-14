سازمان ملل متحد ضمن اعلام آسیب دیدگی ۲۰۰ هزار نفر در بارندگی‌های اخیر در غزه، نسبت به تداوم این روند در سایه بی‌توجهی و گسترش محاصره رژیم صهیونیستی هشدار داد.

جوان آنلاین: «ینس لائرکه» سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل «اوچا» گفت که بارندگی‌های شدید اخیر در نوار غزه بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده و به محل‌های اسکان بیش از ۴۰ هزار خانواده آسیب رسانده است.

وی هشدار داد ادامه بارندگی‌ها می‌تواند بحران انسانی در غزه را تشدید کرده و به سیلاب‌های بیشتر و آلودگی منابع آب آشامیدنی منجر شود. وی آخر هفته گذشته را برای صدها هزار نفر در غزه «کابوس» توصیف کرد و گفت که سازمان ملل ماه‌ها پیش درباره خطر سیلاب به مقام‌های رژیم صهیونیستی هشدار داده و خواستار ورود گسترده‌تر چادر و ذخیره اقلام امدادی شده بود، اما توافقی در این زمینه حاصل نشد.

به گفته وی، محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، فلسطینیان را در مناطق در معرض سیلاب گرفتار کرده و حتی امکان جایگزینی چادرهای تخریب‌ شده را دشوار ساخته است.

بر اساس آمار اوچا، حدود ۹۵۰ هزار فلسطینی در مناطق اسکان موقت با خطر متوسط یا بالای سیلاب زندگی می‌کنند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آنان در مناطق پرخطر حضور دارند. همچنین حدود ۱۵۰ هزار چادر خریداری‌ شده توسط سازمان‌های بشردوستانه همچنان اجازه ورود به نوار غزه را دریافت نکرده‌اند.

اوچا اعلام کرد گروه‌های امدادی با امکانات محدود در ۲۵ محل اسکان، محل زندگی حدود ۳۷۰۰ خانواده، عملیات تخلیه آب و پاکسازی مسیرهای فاضلاب را انجام داده‌اند. همچنین پاکسازی شبکه‌های فاضلاب و کانال‌های آب باران در ۶۰ نقطه، شرایط زندگی حدود ۳۰ هزار خانواده را بهبود بخشیده است.

با این حال، ۲۴۵ منطقه اسکان و ۲۳ نقطه در امتداد جاده‌ها، عمدتاً در شهر غزه و شمال این منطقه، همچنان به مداخله فوری با ماشین‌آلات سنگین نیاز دارند. اوچا همچنین بر ضرورت ورود پمپ‌های آب و تجهیزات حفاری برای تخلیه آب و آماده‌سازی مناطق امن‌تر تاکید کرد.

بر اساس گزارش‌های محلی، سامانه جوی اخیر بیش از ۷۰ هزار چادر را در غزه دچار آب‌گرفتگی کرد و ده‌ها دیوار آسیب‌ دیده از جنگ نیز فرو ریخت. سازمان امداد و نجات غزه نیز از شهادت دو زن و سه کودک بر اثر ریزش توده‌ای از شن روی چادرهای آوارگان در دیرالبلح خبر داده است.

سازمان ملل تاکید کرده است که با وجود نیاز گسترده به سرپناه و بازسازی، محدودیت‌ها بر ورود مصالح ساختمانی، تجهیزات و اقلام امدادی همچنان توان نهادهای بشردوستانه برای پاسخگویی به بحران را محدود کرده است.