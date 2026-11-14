رئیس شرکت روس‌اتم ضمن اعلام آمادگی این شرکت برای اجرای پروژه‌های جدید هسته‌ای گفت شمار کارکنان این شرکت در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به‌زودی از ۱۸۰ نفر به ۳۰۰ نفر افزایش می‌یابد.

جوان آنلاین: «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت دولتی روس‌اتم اعلام کرد فعالیت این شرکت در زمینه پروژه‌های جدید ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک در ایران به شرایط نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور بستگی دارد.

وی با اشاره به حضور نیروهای روس‌اتم در نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفت که در حال حاضر ۱۸۰ نفر از کارکنان این شرکت در محل نیروگاه مشغول فعالیت هستند و قرار است این تعداد در آینده نزدیک به ۳۰۰ نفر افزایش یابد.

لیخاچف همچنین گفت روس‌اتم برای توسعه و پشتیبانی از مسیر دریای شمال به حداکثر ۴۰ فروند کشتی یخ‌شکن و شناورهای دارای قابلیت حرکت در یخ نیاز دارد و سفارش ساخت نخستین گروه از این شناورها به کشتی‌سازی‌های روسیه واگذار خواهد شد.

رئیس روس‌اتم در بخش دیگری از اظهارات خود درباره نیروگاه هسته‌ای آکویو در ترکیه گفت: انتظار می‌رود سوخت‌گذاری نخستین واحد این نیروگاه در ماه دسامبر انجام شود و نخستین برق تولیدی آن در ژانویه یا فوریه وارد شبکه برق ترکیه شود.