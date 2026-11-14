شبکه خبری ان‌بی‌سی اعلام کرد که جاناتان کریس-تامکینز (Jonathan Kreiss-Tomkins)، نماینده پیشین مجلس ایالتی، اکثریت آرا برای پیروزی در رقابت های فرمانداری این ایالت به دست آورده است.

جوان آنلاین: این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که جاناتان کریس-تامکینز دموکرات و مشهور به "جی کی تی"(JKT)، در انتخابات فرمانداری آلاسکا پیروز شده و کنترل این سمت را از جمهوری‌خواهان پس گرفته است.

پیروزی کریس-تامکینز، جدیدترین دستاورد دموکرات‌ها در سطح ایالتی در انتخابات میان دوره ای ۱۲ آبان است. این حزب سال آینده و پس از کنار زدن جمهوریخواهان در ۶ ایالت، کنترل ۳۰ فرمانداری را در اختیار خواهد داشت.

کریس-تامکینز ۳۷ ساله جوان‌ترین فرماندار تاریخ آلاسکا و جوان‌ترین فرماندار در حال خدمت آمریکا خواهد بود.

وی در طول مبارزات انتخاباتی خود حمایت هر ۲ حزب را به دست آورد. نکته قابل توجه آنکه یک هفته قبل از برگزاری انتخابات نیز سناتور جمهوریخواه لیزا مورکوفسکی، از او به صورت رسمی حمایت کرد.

کریس-تامکینز در مبارزات انتخاباتی خود بر افزایش بودجه مدارس دولتی، کاهش هزینه‌های انرژی، گسترش خدمات درمانی و حفاظت از شیلات آلاسکا تأکید داشت.

او همچنین خواستار توقف موقت راه‌اندازی تمام مراکز داده جدید تا زمان تصویب مقررات مربوطه توسط مجلس قانونگذاری ایالتی بوده و با پرداخت یارانه مستقیم یا غیرمستقیم برق به این مراکز مخالفت کرده است.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد موجی آبی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و کاندیداهای مورد حمایتش را رقم زد.

یکی از علل اصلی این شکست را می‌توان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا که ناشی از تجاوز این کشور به ایران بود دانست. این امر مورد تایید سیاست‌مداران بلندپایه آمریکایی نیز بوده‌است.