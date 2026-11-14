کد خبر: 1390277
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

فرمانداری ایالت آلاسکا هم نصیب دموکرات‌ها شد

ف شبکه خبری ان‌بی‌سی اعلام کرد که جاناتان کریس-تامکینز (Jonathan Kreiss-Tomkins)، نماینده پیشین مجلس ایالتی، اکثریت آرا برای پیروزی در رقابت های فرمانداری این ایالت به دست آورده است.

جوان آنلاین: این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که جاناتان کریس-تامکینز دموکرات و مشهور به "جی کی تی"(JKT)، در انتخابات فرمانداری آلاسکا پیروز شده و کنترل این سمت را از جمهوری‌خواهان پس گرفته است.

پیروزی کریس-تامکینز، جدیدترین دستاورد دموکرات‌ها در سطح ایالتی در انتخابات میان دوره ای ۱۲ آبان است. این حزب سال آینده و پس از کنار زدن جمهوریخواهان در ۶ ایالت، کنترل ۳۰ فرمانداری را در اختیار خواهد داشت.

کریس-تامکینز ۳۷ ساله جوان‌ترین فرماندار تاریخ آلاسکا و جوان‌ترین فرماندار در حال خدمت آمریکا خواهد بود.

وی در طول مبارزات انتخاباتی خود حمایت هر ۲ حزب را به دست آورد. نکته قابل توجه آنکه یک هفته قبل از برگزاری انتخابات نیز سناتور جمهوریخواه لیزا مورکوفسکی، از او به صورت رسمی حمایت کرد.

کریس-تامکینز در مبارزات انتخاباتی خود بر افزایش بودجه مدارس دولتی، کاهش هزینه‌های انرژی، گسترش خدمات درمانی و حفاظت از شیلات آلاسکا تأکید داشت.

او همچنین خواستار توقف موقت راه‌اندازی تمام مراکز داده جدید تا زمان تصویب مقررات مربوطه توسط مجلس قانونگذاری ایالتی بوده و با پرداخت یارانه مستقیم یا غیرمستقیم برق به این مراکز مخالفت کرده است.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد موجی آبی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و کاندیداهای مورد حمایتش را رقم زد.

یکی از علل اصلی این شکست را می‌توان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا که ناشی از تجاوز این کشور به ایران بود دانست. این امر مورد تایید سیاست‌مداران بلندپایه آمریکایی نیز بوده‌است.

برچسب ها: آلاسکا ، امریکا ، دموکرات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

بانوی برگزیده دانش

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار