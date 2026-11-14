واشنگتن اهداف و خواسته های صهیونیستی را به بغداد دیکته می کند

رئیس هیات سازماندهی جنبش مردمی کمربند و جاده در عراق با اشاره به بستن گذرگاههای مرزی و فرودگاههای این کشور به روی ایران، گفت: رد پای آمریکا در این تصمیمات دیده می شود و دیکته های واشنگتن به بغداد در راستای خدمت به اهداف صهیونیستی است.

جوان آنلاین: « حسین الکرعاوی»، با اشاره به اقدامات فریبکارانه آمریکا علیه ملت عراق و وعده های فریبنده برای مطیع کردن مردم این کشور و همچنین سوق دادن آنها به سمت آمریکا و محور آن با این ادعا که منفعت بغداد در قرار گرفتن در کنار آمریکاست، بیان کرد: واشنگتن به اعمال دیکته های خود در راستای تضمین تحقق خواسته هایش و خدمت به پروژه صهیونیستی ادامه می دهد و هدف دنباله رو کردن عراق و تن دادن بغداد به خواسته های واشنگتن است.

الکرعاوی تاکید کرد: نیات روشنی در بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران، وجود دارد و باور کردن روایت توسعه و بازسازی این گذرگاه‌ها احمقانه است. دستور آمریکا موجب بسته شدن فرودگاههای عراق به روی پروازهای ایرانی شد و سپس گام بعدی بستن گذرگاههای مرزی با انگیزه ها و اهداف مشخص مطرح شد زیرا این دستور از سوی تام باراک نماینده آمریکا صادره شده بود و اگر فشار مردمی نبود، فرودگاه نجف به روی پروازهای ایرانی باز نمی شد.

این در حالی است که فواد حسین وزیر امور خارجه عراق اخیرا در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره» تصریح کرد، آمریکا به طور رسمی خواستار بستن همه گذرگاه‌های مرزی با ایران به استثنای دو گذرگاه شده است.

وی همچنین گفت بغداد به دلیل توقف صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت دیده است.