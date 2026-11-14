جوان آنلاین: دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد. ریاست این نشست بر عهده سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه خواهد بود و وزرای امور خارجه و رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو اکو، به همراه نمایندگانی از دبیرخانه اکو و نهادهای وابسته به آن، در آن حضور خواهند یافت.

در ادامه این بیانیه آمده است: پیش از نشست وزیران، نشست مقامات ارشد کشورهای عضو اکو (فردا) برگزار خواهد شد. در این نشست، فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفته، عملکرد نهادهای وابسته ارزیابی شده و دستور کار و پیش‌نویس اسناد نهایی جهت طرح در نشست شورای وزیران نهایی خواهند شد.

وزارت خارجه پاکستان افزود ‌که این کشور به عنوان رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷، تلاش خواهد کرد تا اهداف سازمان را با شعار «احیای منطقه‌گرایی برای یک اکوی تاب‌آور» پیش ببرد.

همچنین ریاست پاکستان بر تقویت ارتباطات منطقه‌ای و تعمیق همگرایی منطقه‌ای متمرکز خواهد بود تا ضمن تحکیم مشارکت‌های منطقه‌ای، تلاش‌های جمعی را در راستای دستیابی به رفاه بیشتر، توسعه پایدار و ایجاد منطقه‌ای یکپارچه‌تر و تاب‌آورتر در چارچوب اکو، ارتقا بخشد.

این رویداد همچنین فرصتی برای احیای نقش اکو به عنوان بستری کارآمد برای همکاری‌های منطقه‌ای، گفت‌وگو و تعاملات اقتصادی فراهم می‌آورد.

به گزارش ایرنا؛ بیست و نهمین نشست وزرای