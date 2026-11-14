کد خبر: 1390275
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان میزبان وزرای خارجه اکو با محوریت تقویت همگرایی منطقه‌ای

ف وزرات امور خارجه پاکستان با اعلام میزبانی سی امین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که قرار است از فردا ۲۴ آبان به مدت دو روز در اسلام‌آباد برگزار شود، تصریح کرد که تلاش خواهد شد تا اهداف سازمان اکو با شعار «احیای منطقه‌گرایی برای یک اکوی تاب‌آور» پیش برود.

جوان آنلاین: دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد. ریاست این نشست بر عهده سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه خواهد بود و وزرای امور خارجه و رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو اکو، به همراه نمایندگانی از دبیرخانه اکو و نهادهای وابسته به آن، در آن حضور خواهند یافت.

در ادامه این بیانیه آمده است: پیش از نشست وزیران، نشست مقامات ارشد کشورهای عضو اکو (فردا) برگزار خواهد شد. در این نشست، فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفته، عملکرد نهادهای وابسته ارزیابی شده و دستور کار و پیش‌نویس اسناد نهایی جهت طرح در نشست شورای وزیران نهایی خواهند شد.

وزارت خارجه پاکستان افزود ‌که این کشور به عنوان رئیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷، تلاش خواهد کرد تا اهداف سازمان را با شعار «احیای منطقه‌گرایی برای یک اکوی تاب‌آور» پیش ببرد.

همچنین ریاست پاکستان بر تقویت ارتباطات منطقه‌ای و تعمیق همگرایی منطقه‌ای متمرکز خواهد بود تا ضمن تحکیم مشارکت‌های منطقه‌ای، تلاش‌های جمعی را در راستای دستیابی به رفاه بیشتر، توسعه پایدار و ایجاد منطقه‌ای یکپارچه‌تر و تاب‌آورتر در چارچوب اکو، ارتقا بخشد.

این رویداد همچنین فرصتی برای احیای نقش اکو به عنوان بستری کارآمد برای همکاری‌های منطقه‌ای، گفت‌وگو و تعاملات اقتصادی فراهم می‌آورد.

به گزارش ایرنا؛ بیست و نهمین نشست وزرای 

برچسب ها: پاکستان ، منطقه ، جنگ ایران و آمریکا
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