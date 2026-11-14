کد خبر: 1390274
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

فرانسه در آستانه پنجمین شنبه اعتراض؛ مطالبات متنوع و تدابیر امنیتی گسترده

ف شهرهای مختلف فرانسه امروز (شنبه) و برای پنجمین هفته پیاپی، صحنه اعتراض خواهد بود؛ «جلیقه‌زردها» و شماری از سازمان‌های جوانان با شعار علیه « هزینه بالای زندگی» مردم را به خیابان‌ها فراخوانده‌اند و گروه‌های دیگری نیز با مطالباتی متفاوت قرار است به تجمعات بپیوندند.

جوان آنلاین: این کشور اروپایی برای پنجمین آخر هفته اعتراضی متوالی آماده می‌شود؛ روزی که در آن موجی از مطالبات متکثر اجتماعی — از اعتراض به گرانی و خشونت‌های پلیسی گرفته تا مطالبات اقلیمی و حقوق کودکان — در قالب یک صف‌بندی مشترک در خیابان‌های پاریس و سایر شهرها بهم می‌پیوندد و دولت را واداشته است تا با استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی، تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذارد.

در پاریس، راهپیمایی مشترک از میدان «جمهوری» (رپوبلیک) آغاز می‌شود و پس از گذر از «باستی» به میدان «ملت» (ناسیون) می‌رسد. حضور اتحادیه‌های منطقه‌ای CGT، FSU و FO در این راهپیمایی پیش‌بینی شده است، اما کنفدراسیون‌های ملی اتحادیه‌های کارگری در بخش‌های دولتی و خصوصی فراخوان اصلی خود برای اعتصاب و تظاهرات را به سه‌شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) موکول کرده‌اند.

وزارت کشور فرانسه از برگزاری ۵۰ تا ۶۰ راهپیمایی در سراسر کشور خبر داده است. برآورد نهادهای امنیتی از شمار شرکت‌کنندگان در پاریس بین ۳۰ هزار تا ۶۰ هزار نفر است. این در حالی است که تظاهرات هفته گذشته، بنا بر آمار وزارت کشور، ۱۴۶ هزار شرکت‌کننده داشت؛ رقمی که اتحادیه بین‌صنفی جوانان آن را ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرد.

مقام‌های فرانسوی نسبت به احتمال درگیری و بروز خشونت در حاشیه تجمعات هشدار داده‌اند. لوران نونز (Laurent Nuñez)، وزیر کشور، گفته است که همچون هفته گذشته حدود ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم برای تأمین امنیت در سراسر کشور بسیج خواهند شد. او همچنین از استقرار نیروهای سیار و انجام بازرسی‌های پیشگیرانه خبر داد و تأکید کرد که استفاده از ابزارهای پلیسی باید متناسب و مطابق با چارچوب قانونی باشد.

این تجمع در شرایطی برگزار می‌شود که مطالبات گوناگون در یک روز و در برخی شهرها در مسیرهای مشترک به هم می‌رسند. با این حال، کنفدراسیون‌های ملی اتحادیه‌های کارگری برای سه‌شنبه آینده فراخوان جداگانه‌ای داده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشان دهد اعتراض‌های اجتماعی در فرانسه، با وجود کاهش نسبی شمار شرکت‌کنندگان در هفته گذشته، همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: فرانسه ، اعتراض ، اروپا
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