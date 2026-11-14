بازداشت افسر آمریکایی در بریتانیا به ظن جاسوسی برای روسیه

یک افسر ارتش ایالات متحده در ناتو که گفته می‌شود به اطلاعات حساسی دسترسی داشته، به ظن جاسوسی برای روسیه در بریتانیا دستگیر شد.

جوان آنلاین:یک مقام ارتش آمریکا به این روزنامه انگلیسی گفت که سرهنگ دوم برندون تاینر که در نیروی واکنش سریع متحدان ناتو (ARRC) حضور داشت، طبق قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ در گلاسکو بریتانیا بازداشت شده است. گفته می‌شود وی در سال ۲۰۰۸ به ارتش آمریکا پیوسته بود و در مامویت‌هایی در عراق، افغانستان و قطر حضور داشته است.

این سرباز که خود را علاقمند به حوزه رمزارز نیز معرفی کرده و در رسانه‌های اجتماعی در این باره پست منتشر کرده بود، مظنون به انتقال اطلاعات به یک قدرت خارجی است. هرچند مقامات تاکید کرده‌اند که هیچ اطلاعاتی از محل استقرار وی خارج نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، این سرباز داوطلبانه به مسکو رفته، اما از سوی ماموران مخفی که خود را نیروی روسیه جا زده بودند، به دام افتاده است.

یکی از مقامات اعلام کرده است که اتهام این سرباز روز دوشنبه به طور رسمی اعلام خواهد شد. یک مقام ارتش ایالات متحده نیز تائید کرد که آمریکا قصد دارد پس از مراحل دادرسی در بریتانیا، او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

هنوز انگیزه اصلی این سرباز مشخص نیست، اما گفته می‌شود اطلاعات حساسی به وی سپرده شده بود. محل استقرار سرهنگ دوم تاینر در مقر «نیروی واکنش سریع متحدان ناتو» است که نیروهایی از بیش از ۲۰ کشور عضو این ائتلاف نظامی در آن حضور دارند.