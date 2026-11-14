شهروندان مغربی با تجمع در مقابل پارلمان در شهر «رباط»، همکاری نظامی کشورشان با رژیم اسرائیل را محکوم و بر همبستگی با ملت فلسطین تاکید کردند.

جوان آنلاین: این تجمع به دعوت تشکل غیردولتی «گروه اقدام ملی برای فلسطین» و با شعار «در حمایت از غزه مجروح» برگزار شد.

معترضان شعارهایی با مضمون درخواست توقف عادی‌سازی روابط کشورشان با رژیم اسرائیل سردادند و مخالفت خود را با ادامه همکاری‌های نظامی بین دولت مغرب و این رژیم اعلام کردند.

آنها همچنین خواستار لغو تصمیمِ گشایش دفتر وابسته نظامی رژیم اسرائیل در رباط شدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، همبستگی خود را با مردم نوار غزه ابراز کردند.

معترضان در تجمع روز جمعه خود مقابل پارلمان همچنین در پلاکاردهای دیگری حملات رژیم اسرائیل به نوار غزه و وضعیت انسانی دشوار فلسطینیان را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین خواستار انحلال گروه موسوم به گروه دوستی پارلمانی مغرب و رژیم اسرائیل شدند و تاکید کردند که تداوم فعالیت این گروه «با مطالباتِ پایان دادن به عادی‌سازی روابط با تل آویو و ابراز همبستگی با مردم فلسطین در تضاد است.»

این تجمع چند روز پس از سفر «امیر برعام» مدیرکل وزارت جنگ رژیم اسرائیل به مغرب صورت ‌گرفت که در رأس یک هیات نظامی به این کشور سفر کرد.

وزارت جنگ رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که این سفر شامل افتتاح مقر دائمی دفتر وابسته نظامی رژیم اسرائیل در رباط است که ریاست آن را سرهنگ «شارون ایتاخ» نخستین وابسته نظامی دائمی این رژیم اسرائیل در مراکش (مغرب) بر عهده دارد.

روز دوشنبه هفته گذشته، ارتش مغرب اعلام کرد که همکاری‌های نظامی بین رباط و تل آویو از «روندی مثبت» برخوردار است. این موضوع پس از گفت وگوها بین دوطرف درخصوص توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی همچون تجهیزات و فناوری نظامی، صنایع نظامی، امنیت سایبری، تبادل تخصص و آموزش مطرح شد.

شهرهای مغرب به‌ویژه در طول سال‌های اخیر شاهد تظاهرات و گردهمایی اعتراضی در همبستگی با فلسطینیان بوده است و شرکت کنندگان در آن‌ها خواستار پایان دادن به حملات رژیم اسرائیل به غزه و توقف عادی‌سازی روابط رباط با تل‌آویو شده اند.

در دسامبر ۲۰۲۰، دولت مغرب و رژیم اسرائیل روابط دیپلماتیک خود را که از سال ۲۰۰۰ به حالت تعلیق درآمده بود، از سر گرفتند؛ اقدامی که با مخالفت مردمی و گروه‌ها و تشکل های مختلف مدنی و سیاسی در مغرب مواجه شده است که خواستار پایان یافتن این روابط هستند.