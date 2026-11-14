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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
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تحلیلگران عراقی: سلاح مقاومت قابل چانه زنی نیست

ق برخی تحلیلگران و شخصیت های سیاسی عراقی با اشاره به نقش مهم مقاومت در مبارزه علیه اشغالگران آمریکایی و تروریستهای داعش، اعلام کردند: سلاح مقاومت قابل چانه زنی نیست.

جوان آنلاین: هشدارهای سیاسی درباره نیات صهیونیستی-آمریکایی و توطئه های طراحی شده علیه مقاومت اسلامی که سلاح در دست گرفته و از عراق علیه اشغالگران آمریکایی و طرح های صهیونیستی و تروریسم داعشی دفاع کردند، افزایش یافته است زیرا اخیرا هجمه های رسانه ای برنامه ریزی شده ای شکل گرفته که هدف از آن ضربه زدن به وجهه مقاومت و بدنام کردن نیروهای آن است. دولت نیز تحت عنوان انحصار سلاح از این هجمه ها حمایت می کند.

در این میان برخی تحلیلگران و کارشناسان سیاسی عراق با اشاره به حمایت آمریکا از این حملات، هدف از آن را خلع سلاح مقاومت در راستای منافع واشنگتن و متحدانش در منطقه و خارج از آن برشمردند.

هدف شایعات ضربه زدن به مقاومت است

در این راستا «جاسم البیاتی» سیاستمدار مستقل عراقی به المعلومه گفت: گروههای مقاومت عراق خون های پاکی علیه اشغالگران و گروههای تروریستی داده اند و در مبارزه با حملات تروریستی به نقاط مختلف عراق در سال ۲۰۱۴ نقش مهمی ایفا کردند.

وی افزود: طی روزهای گذشته شاهد رواج دروغ ها و شایعاتی با هدف خدشه دار کردن وجهه گروههای مقاومت بودیم که در پس آن اهداف شومی دیده می شود، حال آنکه گروههای مقاومت بخشی از ملت عراق و مورد حمایت آنها هستند.

وی تاکید کرد، گروههای مقاومت مانند ستونی محکم همچنان از امنیت و ثبات کشور و منافع آن در برابر ماجراجویی های برخی سیاستمداران مرتبط با واشنگتن حمایت می کنند.

هدف هجمه علیه مقاومت احیای تروریسم است

«مؤید العلی»، یک تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به اینکه هجمه رسانه‌ای علیه کتائب حزب‌الله از سالها پیش طراحی شده است، هدف از این حملات را احیای تروریسم در منطقه و تضعیف مقاومت پس از مخالفت آن با طرح‌های اشغال و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دانست.

وی افزود: کتائب حزب‌الله به عنوان پایه و اساس مقاومت در داخل عراق محسوب می‌شود ودستاوردهای قابل توجهی داشته است. علاوه بر این، همانطور که تاریخ گواهی می‌دهد، این گروه سازمان‌یافته‌ترین، منظم‌ترین و مقاوم‌ترین نیرو در برابر دشمنان، چه اشغالگران آمریکا و چه تروریسم داعش، است. علاوه بر این، هرگز در موضع خود در قبال حاکمیت و حقوق عراق تردید نکرده و شهدای زیادی را در مسیر مقاومت و جهاد تقدیم کرده است.

این تحلیلگر تصریح کرد: دشمنان، چه در داخل و چه در خارج از عراق، اکنون کتائب حزب‌الله را هدف قرار می‌دهند، زیرا مانعی برای کشاندن عراق به سمت عادی‌سازی روابط (با رژیم صهیونیستی)است. بنابراین، یک هجمه رسانه‌ای هدفمند برای بدنام کردن حزب‌الله در نظر مردم عراق وجود دارد، در حالی که مردم می‌دانند چه کسانی واقعاً فداکاری کرده‌اند و کدام طرف‌ها به دنبال کرسی و منافع مالی بوده اند.

وی بیان کرد: حمله به حزب الله عراق در چارچوب طرحی است که سال‌هاست برای هدف قرار دادن مقاومت به دلیل مواضع آن در حمایت از حاکمیت عراق و مخالفت با اشغالگری، عادی‌سازی روابط و تسلیم شدن در برابر تروریسم در حال اجرا است.

او افزود: حمله علیه کتائب حزب الله و بدنام کردن آن که در منطقه جرف النصر آغاز شده است، ناشی از این واقعیت است که این منطقه یک قطب استراتژیک مهم و پیچیده است که گروه‌های تروریستی به دلیل زمین‌های صعب‌العبور و ناهموار، از آن به عنوان مرکز فرماندهی و کنترل استفاده می‌کردند.

این تحلیلگر عراقی تاکید کرد: هدف هجمه جاری علیه کتائب حزب الله عراق، بازگرداندن تروریسم به جرف النصر است.

سلاح مقاومت خط قرمز است

از سوی دیگر «عبدالستار احمد الصالحی» عضو ائتلاف الانبار عراق نیز به المعلومه گفت: تحویل سلاح مقاومت خط قرمز غیرقابل گفتگو و غیرقابل چانه زنی است. زیرا حاکمیت کشور از سوی آمریکا، اسرائیل، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نقض می شود. تحت هیچ شرایطی نمی توان از سلاح مقاومت دست کشید به ویژه با توجه به شرایطی که کشور با آن روبه رو است. آنانی که طرح تام باراک را دنبال می کنند، نمایندگان مقاومت نیستند ، آنها صاحب منصبانی هستند که تصمیماتشان فقط بیانگر دیدگاههای شخصی است و مبارزان مقاومت موظف به اجرای آنها نیستند.

الصالحی تاکید کرد: مقاومت طرح تام باراک را رد کرد زیرا هذف از آن تضعیف عراق و پایان دادن به نقش مقاومت در برابر اشغالگران است و راه را برای هدف قرار دادن مبارزان مقاومت به بهانه های آشکار، باز می کند.

وی افزود: تحویل سلاح مقاومت در بحبوحه مداخله های صهیونیستی-آمریکایی، اشتباهی فاحش است که تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. همه باید وخامت اوضاع فعلی و برخی طرح های مخرب را که از سوی کشورهای محور شر طراحی شده است، درک کنند.

برچسب ها: عراق ، سلاح ، مقاومت
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