تعلیق تمامی پروازهای اروپا به آمریکا

سازمان مدیریت ترافیک هوایی اروپا (یوروکنترل) اعلام کرد که تمامی پروازها از اروپا به ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده‌اند.

جوان آنلاین: سازمان مدیریت ترافیک هوایی اروپا (یوروکنترل) اعلام کرد تعلیق پروازهای اروپا به آمریکا به دنبال بروز مشکلات فنی در سیستم کنترل ترافیک هوایی آمریکا صورت گرفت.

سخنگوی «یوروکنترل» (Eurocontrol) اعلام کرد که مشخص نیست پروازها به مقصد ایالات متحده چه زمانی می‌توانند از سر گرفته شوند.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) روز جمعه در پی بروز مشکلات ارتباطی، تمامی پروازهای خروجی در سراسر این کشور را متوقف کرد؛ اقدامی که موجب سرگردانی ده‌ها هزار مسافر در فرودگاه‌ها شد.

مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، گفت که این تعلیق اقدامی احتیاطی بوده است و هشدار داد که لغو آن ممکن است «مدتی» طول بکشد.