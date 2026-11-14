وزیر حمل و نقل آمریکا نسبت به بروز اختلال بیشتر در سامانه هوانوردی کشورش هشدار داد

جوان آنلاین: وزیر حمل‌ونقل آمریکا جمعه شب به وقت محلی در نشست خبری اضطراری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فناوری قدیمی کنترل ترافیک هوایی و تجهیزات مسیریابی شبکه که به دلیل حجم بالای داده‌ها بیش از ظرفیت خود بارگذاری شده بودند، عامل توقف سراسری پروازها در روز جمعه بوده‌اند.

دافی گفت: «آنچه ما با آن روبه‌رو هستیم، یک سامانه کنترل ترافیک هوایی فوق‌العاده قدیمی است. رئیس‌جمهور در یک سال گذشته از کنگره خواسته است بودجه لازم برای ساخت کامل یک سامانه کنترل ترافیک هوایی کاملا جدید را تامین کند.»

او افزود: «تجهیزات مسیریابی شبکه ما در واقع به دلیل حجم بالای داده‌ها بیش از ظرفیت خود بارگذاری شدند و در نتیجه، داده‌های دریافتی از این تجهیزات دچار ناهماهنگی و بی‌ثباتی شد. به همین دلیل، سامانه را متوقف کردیم.»

دافی گفت در دوران تصدی او، برخی از این تجهیزات مسیریابی شبکه تعویض شده بودند، اما سخت‌افزارهای قدیمی از کار افتادند. او همچنین گفت: «ما به برج‌های کنترل جدید نیاز داریم و همچنین باید در بسیاری از فرودگاه‌های سراسر کشور سرمایه‌گذاری کنیم.»

وزیر حمل و نقل دولت ترامپ گفت: هنگام صدور دستور توقف سراسری پروازها در اوایل همان روز، بیش از ۳۵۰۰ هواپیما در آسمان بودند.

وی افزود: «بیش از ۳۵۰۰ هواپیما در آسمان داشتیم. همه آنها به این وضعیت واکنش نشان دادند و آخرین باری که بررسی کردم، تعداد هواپیماهای حاضر در فضای هوایی به کمتر از ۴۰۰ فروند رسیده بود؛ زیرا همه آنها در حال بازگشت برای فرود ایمن بودند. ما با استفاده از رویه‌های شناخته‌شده‌ای که برای چنین حوادثی داریم، این وضعیت را مدیریت کردیم.»

وزیر حمل‌ونقل آمریکا گفت دستور توقف پروازها در واکنش به ناپایداری در مراکز راداری و ارتباطی سراسر کشور صادر شده بود. «داده‌های دریافتی از رادارها و ارتباطات ما با هواپیماها دچار ناهماهنگی شد و ما برای مواجهه با چنین شرایطی رویه‌های مشخصی داریم.»

وزیر حمل‌ونقل آمریکا با اذعان به اینکه سامانه کنترل ترافیک هوایی دچار «نقص» شده است، گفت: اولویت شماره یک من، امنیت آمریکاست. این نخستین مسئولیت من است. بنابراین، اگر به اتفاقی که امروز رخ داد نگاه کنید، ما با یک نقص روبه‌رو شدیم و در پی آن، هواپیماها را به شکلی موثر و ایمن از فضای هوایی خارج کردیم، درست است؟ گاهی مردم اعتراض می‌کنند که چرا فضای هوایی را بستید؟

او افزود: من می‌خواهم شما با امنیت پرواز کنید. اگر مسابقه بیس‌بالی را از دست بدهید یا به مراسم عروسی نرسید، برای من مهم این است که بدون هیچ آسیبی به مقصد برسید.



درخواست 50 میلیارد دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی



وزیر حمل‌ونقل آمریکا، از کنگره خواست با اختصاص بودجه اضطراری، ۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی تصویب کند.

این درخواست در حالی مطرح شده است که پیش از این، درخواست تامین بیش از ۳۰ میلیارد دلار بودجه برای این طرح مطرح شده بود.



دافی امشب هنگام ارائه توضیحات به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من درخواست کرده‌ام و رئیس‌جمهور نیز درخواست ۳۰ میلیارد دلار را مطرح کرده است. من ۵۰ میلیارد دلار می‌خواهم.»



وی در ادامه گفت: «چه چیزی مهم‌تر از داشتن یک سامانه کنترل ترافیک هوایی است که واقعا درست کار کند؟ به همین دلیل، رییس‌جمهور گفت: می‌دانید چیست؟ بیایید این کار را به پایان برسانیم؛ با تجهیزات سخت‌افزاری جدید، نرم‌افزار جدید و سامانه‌های مخابراتی جدید.»



وزارت حمل‌ونقل آمریکا در سال ۲۰۲۵ طرحی را برای ساخت یک سامانه جدید کنترل ترافیک هوایی تا سال ۲۰۲۸ اعلام کرد که هزینه اجرای آن حدود ۳۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود.



بیش از ۱۲ میلیارد دلار از این بودجه با تصویب طرح قانونی موسوم به «قانون بزرگ و زیبای واحد» دونالد ترامپ تامین شد.



وزیر حمل و نقل دولت ترامپ گفت: «ما در حال اجرای بخشی از طرح با استفاده از آن ۱۲.۵ میلیارد دلار هستیم. این بخش از طرح تا زمانی که دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به پایان برسد، تکمیل خواهد شد. ما در زمینه اداره هوانوردی فدرال با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت هستیم.اما این بودجه تنها بخشی از بودجه مورد نیاز است.»



بازگشت شرایط پروازها به حالت عادی پس از توقف سراسری به زمان نیاز دارد



با وجود لغو دستور توقف سراسری پروازها، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، هشدار داد که بازگشت شرایط به حالت عادی «به‌کندی انجام خواهد شد» و این روند به تعداد خدمه در دسترس بستگی دارد.

با این حال، دافی گفت این اختلال نباید بر سفرهای روز شکرگزاری که چند هفته دیگر برگزار می‌شود، تاثیر بگذارد.



دافی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «فکر می‌کنم با نزدیک شدن به اوج سفرها در تعطیلات روز شکرگزاری، دوباره به وضعیت عادی بازخواهیم گشت و فعالیت‌ها از سر گرفته خواهد شد.»



وزیر حمل و نقل ترامپ افزود: با توجه به ظرفیت خدمه، تلاش خواهند کرد امشب تا حد امکان پروازها را انجام دهند و هواپیماهایی که مسافران بیشتری دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت.



وی اضافه کرد: «اگر این کار امشب امکان‌پذیر نباشد، فردا صبح با همکاری شرکت‌های هواپیمایی، جابه‌جایی این هواپیماها را آغاز خواهیم کرد. اما بازگرداندن شرایط پس از اتفاقاتی که امروز بعدازظهر رخ داد، به زمان نیاز دارد.»



او در ادامه گفت: «امیدوارم فردا شاهد بهبود قابل توجه در روند انجام پروازها باشیم.»



وزیر حمل‌ونقل آمریکا همچنین هشدار داد در صورتی که سامانه کنترل ترافیک هوایی به‌روزرسانی نشود، اختلالات بیشتری در سفرهای هوایی رخ خواهد داد.



او بارها از کنگره خواست قانونی را تصویب کند که بودجه بیشتری برای بهبود این سامانه‌ها در اختیار دولت قرار دهد.



دافی گفت: «اگر مردم آمریکا و کنگره به ما نگویند که این سامانه را بازسازی کنیم، موارد بیشتری از این اتفاق رخ خواهد داد و من نمی‌توانم منتظر بمانم.»



وزیر حمل و نقل آمریکا در پاسخ به اینکه چرا برای مواجهه با نقص فنی فاجعه‌باری مانند اتفاق امروز آمادگی نداشته اند، گفت: نمی‌توانم هر نقص فنی فاجعه‌باری را که ممکن است در یک شبکه رخ دهد، پیش‌بینی کنم.



خبرنگار دیگری از دافی خواست توضیح دهد منظورش از تکرار چنین اتفاقی چیست. او در پاسخ گفت که از جزئیات آن اطلاعی ندارد.



وزیر حمل و نقل دولت ترامپ گفت: «آیا دقیقا همین اتفاق دوباره رخ خواهد داد؟ نمی‌دانم؛ نمی‌توانم بگویم که دقیقا همین سناریو دوباره تکرار خواهد شد.»