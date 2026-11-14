کد خبر: 1390267
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات روسیه به اوکراین سه کشته و بیش از ۵۰ زخمی بر جای گذاشت

ی مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در حمله روسیه به شهر جنوبی زاپوریژیا یک نفر کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند و در حمله به شهر بندری اودسا نیز ۲ تن جان باختند.

جوان آنلاین: میخائیلو سمیکین فرماندار منطقه زاپوریژیا گفت که در حمله به این منطقه یک ساختمان پنج طبقه هدف قرار گرفت و خسارت جدی به آن وارد شد.

وی افزود که یک کارگر امدادی بر اثر ریزش بخشی از ساختمان کشته شد. همچنین ۶ کودک در میان زخمی‌ها هستند.

سرهی لیساک رئیس اداره نظامی اودسا نیز اظهار کرد که در حمله به یک ساختمان خصوصی ۲ تن کشته و پنج نفر نیز زخمی شدند که حال ۲ نفر آنها وخیم است.

اوکراین و روسیه همواره یکدیگر را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده‌اند.

تداوم حملات در حالی است که مذاکره‌کنندگان روسیه، آمریکا و اوکراین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی مذاکراتی انجام دادند و مقام‌های اروپایی گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با اوکراین و ایالات متحده درباره تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف انجام دادند اما در آن مذاکرات اصلی شرکت نکردند.

آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا جمعه شب اعلام کرد که اتحادیه اروپا و پنج عضو «ائتلاف داوطلبان» حمایت از اوکراین یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و لهستان، نمایندگی اروپا در دور بعدی مذاکرات درباره اوکراین را بر عهده خواهند داشت.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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