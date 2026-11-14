مشاهده پهپادهای مشکوک بر فراز پایگاه آمریکا در انگلیس

جوان آنلاین: سخنگوی نیروی هوایی آمریکا از پرواز پهپادهای مشکوک بر فراز پایگاه هوایی «لاکنهیث» واقع در شرق انگلیس خبر داده است.

طبق ادعای او نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه هوایی شامگاه جمعه در واکنش به آنچه «فعالیت مشکوک پهپادهای غیرمجاز» توصیف شده، وارد عمل شدند.

نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این رویداد هیچ آسیبی به نیروهای انسانی، هواپیماها یا زیرساخت‌های پایگاه وارد نکرده است.

این سخنگو در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل برای رسانه‌های بین‌المللی ارسال شد، گفت: «ما همچنان همکاری نزدیکی با همتایان خود در کشور میزبان داریم تا امنیت و حفاظت از نیروهای نظامی آمریکا، غیرنظامیان آمریکایی و کشور میزبان، پیمانکاران و خانواده‌های همه آنها تضمین شود.»

وزارت دفاع انگلیس تا زمان انتشار این گزارش درباره این رویداد که در شرق این کشور رخ داده است، اظهارنظری نکرده بود.

خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد آمریکا طی هفته‌های اخیر بمب‌افکن‌هایی را که پیش‌تر برای حمله به ایران استفاده شده بودند، از انگلیس خارج کرده است.