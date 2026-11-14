جوان آنلاین: گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم دست به اقدامات نژادپرستانه علیه اعراب در اراضی اشغالی می زند.

آیزنکوت گفت که عرب های مقیم اراضی اشغالی ۲۱ درصد از ساکنان را تشکیل می دهند و نتانیاهو و حلقه نزدیک به وی به دلایل سیاسی علیه آنها اقدام می کنند.

لازم به ذکر است که این سخنان آیزنکوت در تضاد با عملکرد مقامات رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم علیه غیر صهیونیست ها در اراضی اشغالی بوده و بیشتر در راستای بهبود وجهه جنایتکار اسرائیل مطرح می شود.

وی اضافه کرد که به رایزنی هایش با تمام فراکسیون های پارلمانی برای تشکیل کابینه جدید ادامه می دهد.

آیزنکوت گفت که روند تشکیل کابینه با چالش ها و سختی هایی طی هفته های آتی رو به رو خواهد شد اما پیشرفت هایی در گفتگو با شرکای حزب یشار محقق شده است.