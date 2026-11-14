جوان آنلاین: در حالی که یمنی‌ها همچنان با قدرت به حملات خود علیه اهداف حیاتی عربستان ادامه می‌دهند و از فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی به مراکز مالی این کشور رسیده‌اند، «عبدالملک العجری»، عضو هیات مذاکره‌کننده دولت یمن، شب گذشته طی سخنانی اعلام کرد: هرگونه پیچیدگی سیاسی، اقتصادی یا امنیتی که عربستان سعودی به بحران یمن اضافه کند، نتیجه معکوس خواهد داد و به یک فشار وخیم بر ریاض تبدیل خواهد شد.

العجری خطاب به رژیم سعودی گفت: آنچه در صنعا بکارید، در ریاض درو خواهید کرد و تلاش عربستان برای تشدید بحران یمن نتیجه معکوس خواهد داد، امنیت عربستان را بیش از پیش از بین می‌برد و فشار مزمنی بر اقتصاد آن ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: یمن عرصه‌ای نیست که بتوان از راه دور آن را مدیریت و در آن بحران‌سازی کرد، بلکه کشور همسایه عربستان سعودی است. همچنین تجربه ثابت کرده که جغرافیای یمن بی‌رحم است و سرمایه‌گذاران، نقشه‌ها را می‌خوانند، نه کاغذها را.

این مقام یمنی تصریح کرد: بنابراین هر رویکردی که واقعیت جغرافیایی و ارتباط مستقیم بین امنیت یمن و امنیت منطقه را نادیده بگیرد، منجر به ثبات نخواهد شد، بلکه در عوض، پیامدهای بحران را برای طرف‌های درگیر تشدید خواهد کرد.