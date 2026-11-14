کد خبر: 1390262
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعایی که وزیر ترامپ برای توقف پروازهای آمریکا مطرح کرد

ب آمریکا،ابرقدرت فناوری جهان، هنوز برای مدیریت آسمانش به سامانه‌هایی متکی است که بخشی از فناوری آن‌ها به چند دهه قبل بازمی‌گردد؛حالا دولت برای نوسازی این زیرساخت،از کنگره میلیاردها دلار اعتبار می‌خواهد.

جوان آنلاین: توقف سراسری پروازهای خروجی در آمریکا بر اثر اختلال در سامانه‌های ارتباطی و کنترل ترافیک هوایی، روز جمعه پس از بیش از چهار ساعت پایان یافت، اما پیامدهای این حادثه همچنان ادامه دارد و هزاران مسافر را سرگردان کرده است.

در پی این اتفاق، وزیر حمل‌ونقل آمریکا با انتقاد از فرسودگی زیرساخت‌های هوانوردی این کشور اعلام کرد برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی به ۵۰ میلیارد دلار بودجه نیاز است.

با این حال احتمال حمله سایبری نیز از سوی خبرنگاران مطرح شده است؛ موضوعی که وزیر امنیت داخلی دولت ترامپ حاضر نشد به‌طور قطعی آن را رد کند. با این حال، مقام‌های آمریکایی مدعی هستند که تاکنون شواهدی از خرابکاری یا حمله سایبری به دست نیامده و بررسی علت اختلال ارتباطی ادامه دارد.

انتقاد وزیر حمل‌ونقل آمریکا از فرسودگی زیرساخت‌ها

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، در توضیح ابعاد این بحران گفت اختلال روز جمعه بار دیگر ضعف زیرساخت‌های قدیمی هوانوردی این کشور را آشکار کرده است.

وی با اشاره به قدمت تجهیزات و سامانه‌های ارتباطی افزود بسیاری از برج‌های مراقبت پرواز آمریکا بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و برخی مراکز کنترل ترافیک هوایی حتی با مشکلاتی مانند نشت آب از سقف و خرابی سیستم‌های تهویه مواجه هستند.

دافی تأکید کرد سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا به‌شدت نیازمند نوسازی است و دولت برای به‌روزرسانی تجهیزات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز کنترل پرواز به ۵۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.

طبق اسناد بودجه‌ای دولت آمریکا، بودجه پیشنهادی اداره هوانوردی فدرال برای سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین ۵۰ میلیارد دلار بیش از دو برابر کل بودجه سالانه این اداره است.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا همچنین گفت آنچه روز جمعه اتفاق افتاد، یک حادثه کاملاً بی‌سابقه نیست و اختلالات مشابه، هرچند در ابعاد محدودتر، پیش از این نیز در بخش‌هایی از شبکه هوانوردی رخ داده است.

به گفته وی، با جایگزینی تجهیزات قدیمی و استفاده از فناوری‌های جدید، می‌توان از تکرار چنین اختلالاتی جلوگیری کرد.

بر اساس توضیحات مقام‌های آمریکایی، اختلال در شبکه ارتباطی و سامانه‌های راداری مراکز کنترل ترافیک هوایی باعث شد اداره هوانوردی فدرال آمریکا دستور توقف پروازهای خروجی را صادر کند.

این اختلال مراکز کنترل منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داد؛ مراکزی که وظیفه هدایت هواپیماها در مسیرهای بین فرودگاه‌های مختلف را برعهده دارند.

برچسب ها: ترامپ ، هواپیما ، خط پرواز
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