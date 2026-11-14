رژیم صهیونیستی با حمله توپخانه‌ای به چند منطقه در جنوب لبنان و منفجر کردن خانه‌ها، بار دیگر آتش‌بس را نقض کرد.

جوان آنلاین: منابع خبری امروز شنبه از تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان و نقض توافق آتش‌بس خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک القصیر و منطقه دوحه کفررمان را هدف قرار داد.

همچنین منطقه وادی الحجیر بامداد امروز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت و همزمان نظامیان صهیونیست از شهرک القنطره به سمت این منطقه با سلاح‌های تیربار اقدام به تیراندازی کردند.

در ادامه این تجاوزات، ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به منفجر کردند خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌ها در شهرک زوطر الشرقیه در جنوب لبنان کرد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که نقض توافق آتش‌بس و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون به شهادت ۴ هزار و ۳۹۰ نفر و مجروح شدن ۱۲ هزار و ۴۲۹ نفر منجر شده است.

همچنین مجموع شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۸ هزار و ۹۵۷ نفر رسیده است.