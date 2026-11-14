کد خبر: 1390256
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
سیاست » اخبار کلی

سردار شریف: دشمن در تمامی طراحی‌ها با شکست روبه‌رو بوده است

ق رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به شکست طرح‌ها و نقشه‌های دشمن در جنگ ‌تحمیلی اخیر تاکید کرد: نیروهای مسلح کشور با آمادگی حداکثری، بازدارندگی مطلق را محقق خواهند کرد.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، در یادواره شهدای ۱۵ شهید روستای برگه توابع شهر ساری در استان مازندران که با محوریت روحانی شهید اسفندیاری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبران کشور و رهبر شهید، کشتی انقلاب را با تدبیر و صلابت هدایت کردند و امروز نیز پرچمدار این مسیر، فرمانده معظم کل قوا هستند که اطاعت از ایشان، خواسته قلبی شهدا و ضامن سربلندی ملت است.
وی با اشاره به نقشه‌های دشمنان از آغاز انقلاب اسلامی گفت: دشمنان برای تجزیه ایران و نابودی انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نکردند، اما انقلاب راه خود را امتداد داده و دشمن در تمامی طراحی خود تا این لحظه با شکست روبه‌رو بوده است. جرم امام و مردم ما این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و نمی‌خواهند برده انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها باشند؛ مردم می‌خواهند استقلال، آزادی و نظامی برآمده از اعتقادات، قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام را در قالب جمهوری اسلامی داشته باشند.
مشاور فرمانده کل سپاه با تشریح گذشته ایران عنوان کرد: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها زمانی بر مقدرات کشور حاکم بودند و شیلات، نفت، گاز، دخانیات، فرهنگ، سیاست و امنیت مردم در دست دشمنان مستکبر بود؛ پهلوی‌ها نیز با حمایت استکبار روی کار آمدند. در ۴۸ سال گذشته پرچم مخالفت با جمهوری اسلامی دست استکبار بود و امروز در یادواره‌های شهدا قرار است به شهدا گزارش دهیم که آیا محکم در برابر ظالمان ایستاده‌ایم یا خیر؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، سردار شریف با تأکید بر دستاوردهای دفاعی کشور گفت: ما در امتداد راه شهیدان موفقیت‌های بزرگی داشته‌ایم و اگر امروز سرداران باقری‌ها، طهرانی‌مقدم،رشید، حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان در بین ما نیستند، میراث آنان در امتداد دفاع مقدس اول که همان قوی شدن ایران اسلامی بود و محصول آن شهرهای موشکی، پهپادها، شناورها و مین‌های بازدارنده و ضد تجاوزگر است و آمریکایی‌ها را مستأصل و عصبانی کرده است، توسط رزمندگان و فرماندهان میراث دار آنان ادامه دارد.

سردار شریف دستاوردهای شگفتی‌ساز ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور در میدان ایستادگی ، مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و در ادامه نبرد هرمز را برای دوستان و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی درس آموز و الهام بخش توصیف و گفت : ایران اسلامی ۴۷ سال است که در محاصره و تحریم استکبار جهانی و جبهه امریکایی صهیونی بوده است؛ اما اکنون با تحمیل شکست و اراده خود در دو جنگ اخیر به دشمن دامنه استیصال دشمن را به خاک تجاوزین رسانده است به گونه‌ای که اینک غرب نیز پیامدهای این جنگ تروریستی و ظالمانه را با محدودیت ها و گرانی ها در زیست روزانه جامعه خود می‌چشد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر فرمانده معظم کل قوا به فرماندهان نیروهای مسلح تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب، «آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرر فرمودند هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود . در نیروهای مسلح، به لطف پروردگار، اطاعت از رهبری جدی، محکم و با صلابت است و هرگز روحیه محافظه‌کاری بر نیروهای مسلح حاکم نیست؛ شکست قطعی دشمن در برنامه نیروهای مسلح است و به فضل الهی با آمادگی حداکثری، بازدارندگی مطلق را محقق خواهیم کرد.

سردار شریف ادامه داد: در دیدارها و گفتگوهای دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات برخی کشورهای بزرگ به ویژه روسیه، پیام مقاومت، استقامت و توانمندی‌های بازدارنده کشور به آنان گزارش و منتقل شده است؛ با داشتن رهبری حکیم و شجاع ، پشتیبانی ملت و همراهی با نیروهای مسلح، اگر آمریکایی‌ها دچار حماقت شوند شرایطی به مراتب بدتر از حال خواهند داشت.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها بازنده نظامی در منطقه هستند و دیگر هرگز اقتدار آمریکایی‌ها در منطقه بازنخواهد گشت و امیدواریم حاکمان کشورهای پیرامون ایران نیز به فهم این حقیقت برسند. آینده امت اسلامی در گرو استقامت است و هم پیمانان منطقه‌ای دشمن نیز باید از همراهی با صهیونیست های جنایتکار شرمگین باشند.
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه باید وصیت شهدا را در یادواره‌ها مد نظر داشته باشیم و اطاعت از رهبری خواسته شهداست، خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان این بود که بین ملت و رهبری شکاف ایجاد کنند و حذف فیزیکی رهبر شهید را در برنامه خود قرار دادند؛ همه صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی باید بدانیم اطاعت از رهبری نعمت‌الهی است و لازمه ادامه سربلندی این است که مطیع رهبری باشیم.

سردار شریف در پایان با تأکید به اهمیت نقش دستگاه‌ها و مدیران اجرایی در برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مشکلات مردم به ویژه در شرایط خطیر جنگی گفت: به مدیران تأکید داریم به مردم برسید و مشکلات روزمره آنان برای یک زندگی عزتمندانه را حل کنید و با تدبیر لازم در راستای رفع گره‌های معیشتی این مردم فهیم، غیور، دشمن شناس و همواره در صحنه‌های نیاز نظام و کشور اقدام کنید.

برچسب ها: سردار شریف ، جنگ ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی
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