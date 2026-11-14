کد خبر: 1390255
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
ورزش » ساير

برد ۷ گله هلند در لیگ ملت‌های اروپا/ برد ارزشمند آلمان در بلگراد

ی لاله‌های نارنجی روزگار یونان را سیاه کردند و بردی قاطع مقابل قهرمان یورو ۲۰۰۴ به دست آوردند.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال هلند جمعه شب در دور پنجم و ماقبل پایانی مسابقات گروه A۲ لیگ ملت‌های اروپا، در ورزشگاه یوهان کرویف آره‌نای آمستردام میزبان تیم ملی یونان بود و با نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد.

کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۶، تیجانی ریندرز در دقایق ۱۲، ۱۸ و ۳۳، جورین تیمبر در دقایق ۴۰ و ۵۹ و دونیل مالن در دقیقه ۶۱ برای لاله‌های نارنجی گلزنی کردند تا تیم ژاوی ارناندس شکستی سنگین به تیم شکست‌ناپذیر این گروه تحمیل کند.

این اولین باخت یونان در این رقابت ها بود.

در دیگر بازی این گروه، تیم ملی آلمان در بلگراد میهمان صربستان بود و با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید. سردان بابیچ در دقیقه ۳ به اشتباه دروازه خودی را گشود تا شاگردان یورگن کلوپ از حریف خود پیش بیفتند. فلوریان ویرتز در دقیقه ۱۴ و برایان گرودا در دقیقه ۵۰ گل‌های بعدی مانشافت را به ثمر رساندند و بابیچ در دقیقه ۵۶، گل به‌خودی خودش را با گشودن دروازه آلمان جبران کرد. وانیا دراگویویچ در دقیقه ۷۶ و آندریا ژیوکوویچ در دقیقه ۸۹ از تیم صربستان با دریافت کارت قرمز، از زمین اخراج شدند.

هلند با کسب ۱۱ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول گروه A۲ لیگ ملت‌های اروپا باقی ماند. یونان با وجود باخت دردناکی که در آمستردام متحمل شد، با ۸ امتیاز و به لطف عملکرد بهتر مقابل آلمان در بازی رودررو، رتبه دوم جدول این گروه را به خود اختصاص داده است. آلمان با ۸ امتیاز در جایگاه سوم گروه ایستاده و صربستان که هنوز امتیازی کسب نکرده، قعرنشین این جدول است.

نتایج سایر دیدارهای جمعه شب لیگ ملت‌های اروپا در زیر آمده است:

مولداوی ۲ - قزاقستان یک

اسلواکی ۲ - جزایر فارو ۲

لوکزامبورگ صفر - استونی یک

بلغارستان صفر - ایسلند ۵

آندورا ۲ - جبل‌الطارق صفر

لیختن‌اشتاین صفر - آذربایجان یک

اسکاتلند ۲ - مقدونیه شمالی یک

اسلوونی صفر - سوئیس صفر

برچسب ها: هلند ، المان ، فوتبال
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