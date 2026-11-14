مظلومی: استقلال شاهکار کرده است/ پرسپولیس کار سختی دارد

جوان آنلاین: پرویز مظلومی در خصوص شرایط فعلی استقلال بعد از گذشت دوازده هفته از لیگ برتر عنوان کرد: خوشبختانه استقلال وضعیت خوبی دارد و پنجره بسته هم یک توفیق اجباری شد تا برخی بازیکنان دیده شوند و بازیکنان بنجل خارجی به استقلال نیایند. امیدوارم نتایج استقلال و عملکرد خوب سهراب بختیاری‌زاده ادامه داشته باشد.

وی در خصوص اینکه آیا استقلال شانسی برای قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا دارد، تأکید کرد: بحث فقط در مورد استقلال نیست و در مجموع تیم‌های ایرانی شانسی برای قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا ندارند. فوتبال ما نسبت به تیم‌های عربی و شرق آسیا خیلی فاصله گرفته و از امکانات، برنامه‌ریزی، ساختار و خیلی از مسائل دیگر از آنها عقب هستیم. حتی مشکل میزبانی داریم و با این وضعیت نمی‌توان کار خاصی انجام داد. با این حال استقلال تا اینجا شاهکار کرده و امیدوارم در آسیا آبروداری کند.

پیشکسوت استقلال در مورد حاشیه‌های دیدار با استقلال خوزستان و محرومیت یاسر آسانی یادآور شد: باید دید چه اتفاقاتی رخ داد که بازیکن آرامی مثل آسانی آن‌قدر عصبانی شد. البته این را هم بگویم که عدم دعوت به تیم ملی تا حدودی روی آسانی تأثیر منفی گذاشته است، ولی او در مجموع فوتبالیست بااخلاقی است. امیدوارم محرومیت این بازیکن در دو مسابقه به استقلال ضربه نزند.

مظلومی در مورد اینکه کدام تیم در لیگ امسال شانس اول قهرمانی محسوب می‌شود، تصریح کرد: نمی‌توان از یک تیم اسم برد و همه تیم‌ها به اندازه خودشان شانس دارند ولی فکر می‌کنم در بین مدعیان، کار پرسپولیس سخت‌تر باشد. با توجه به اتفاقاتی که در چند هفته اخیر رخ داد، تا حدودی کار پرسپولیس سخت شده ولی در مجموع باید بگویم که همه مدعیان به اندازه خودشان شانس دارند.

سرمربی پیشین آبی‌پوشان در مورد شعارهای هواداران پرسپولیس علیه مهدی تارتار اظهار داشت: معمولاً از این اتفاقات در فوتبال ایران بسیار زیاد رخ داده است و خیلی از مواقع هواداران احساسی می‌شوند. تارتار مربی باتجربه‌ای است و توانایی خودش را قبلاً نشان داده، ولی مربیگری در پرسپولیس و استقلال یک داستان جداگانه است و هر مربی روی نیمکت این تیم‌ها بنشیند، کار بسیار سختی خواهد داشت. جابجایی مربیان در لیگ دسته اول و لیگ برتر زیاد است و باید به مربیان فرصت بدهیم.

مظلومی در مورد شرایط تیم ملی و حضور این تیم در تورنمنت چهارجانبه عراق گفت: در جدیدترین فهرست تیم ملی، نام بازیکنان جوان دیده می‌شود و امیدوارم آنها از این فرصت استفاده کنند. کنار گذاشتن بازیکنان قدیمی هنوز قطعی نیست و باید دید این بازیکنان جوان چه عملکردی خواهند داشت. این را هم بگویم که احترام تیم ما برای سفر به عراق حفظ نشد و متأسفم که در این تورنمنت شرکت کردیم. وقتی کشور میزبان اجازه پرواز مستقیم به ما نداد، احترام به تیم ملی ما از بین رفت و نباید در این تورنمنت شرکت می‌کردیم.