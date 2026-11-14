کد خبر: 1390251
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

رئیس کل بانک مرکزی به مجلس می‌رود

ی رئیس کل بانک مرکزی به منظور ارائه گزارش در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی و تحولات اقتصادی این هفته در مجلس حضور می یابد.

جوان آنلاین: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه این هفته به صورت ترکیبی (حضوری - وبیناری) برگزار خواهد شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

نمایندگان قرار است گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز را بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان قرار است به بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بپردازند.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده و بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقت پیشگیری از حوادث در دریای خزر نیز این هفته در مجلس بررسی می شود.

ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی و تحولات اقتصادی و انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مورد طرح دو فوریتی الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز نیز این هفته در مجلس بررسی می شود.

 

برچسب ها: بانک مرکزی‌ ، مجلس ، همتی
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